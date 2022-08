Informó la Defensoría que se volvió a extender el plazo de inscripción a los subsidios para la energía eléctrica

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, desde la Secretaria de Energía de Nación, se resolvió que, desde el 1 de agosto el formulario de inscripción va a permanecer abierto para todas aquellas personas que aún no se hayan inscripto, independientemente del número de DNI, para acceder a los subsidios a la energía eléctrica. Si bien la inscripción al Registro de Accesos a los Subsidios a la Energía (RASE) tenía como fecha de cierre anoche domingo 31, se resolvió que desde el 1 de agosto el formulario de inscripción va a permanecer abierto para todas aquellas personas que aún no se hayan inscripto, independientemente del número de DNI. Hasta este domingo habían ingresado al formulario RASE (Registro de Acceso a Subsidios de Energía) de segmentación tarifaria unos 8,5 millones de personas, de un total de 15 millones que según el Gobierno Nacional están en condiciones de solicitar el subsidio. En tanto, se esperaba que lo hicieran entre 11 y 13 millones, por eso resolvió volver a extender el plazo. Por otra parte, los nuevos cuadros tarifarios para ambos servicios, establecidos a partir de este mes, comenzarán a regir una vez se hayan publicado las respectivas Resoluciones en el Boletín Oficial, lo cual se espera que suceda en los próximos días. Los aumentos de luz y gas solamente serán aplicados a los usuarios del nivel 1, de mayores ingresos, y a aquellos que no hayan completado el formulario de inscripción al RASE, en tanto los niveles 2 -ingresos medios- y 3 -menores ingresos- no tendrán ninguna modificación respecto de la tarifa que estaban abonando. Los usuarios del nivel 1 comenzarán a pagar la tarifa plena sin subsidios de manera gradual en un proceso que culminará a fin de año y que se reflejará en un incremento promedio de $ 1.200 mensuales a partir de setiembre hasta completar unos $ 3.500 desde enero de 2023. El Ombudsman Provincial, cuestionó con dureza que los plazos otorgados para las inscripciones a la segmentación tarifaria sean tan cortos, y por ello propuso que el RASE se mantenga abierto sin establecer por ahora límites temporales, ya que se presentan en la práctica en relación a los usuarios, modificaciones tanto de domicilios, como con relación a los ingresos o a los números de personas que conforman un grupo familiar, que se hace imprescindible modificar declaraciones juradas y datos que son de mucha relevancia para poder encuadrar a los mismos en los tres niveles establecidos. Por último, cuestionó también que la ANSES otorga turnos para fechas posteriores a las incluidas en el cronograma de fechas estipuladas por la Secretaría de Energía y este punto también debería ser contemplado, teniendo en cuenta que del total de inscriptos hasta ahora, menos del 5% unos 353 mil usuarios pertenecen al nivel 1 de ingresos altos que irán perdiendo los subsidios gradualmente, en tanto unos 4.539.217 están ubicados en el nivel 2 de ingresos medios, que son los que van a sufrir una quita parcial de los subsidios y 3.157.971 se han anotado en la franja de la tarifa 3 de ingresos bajos que continuarán abonando las tarifas energéticas sin ningún cambio.