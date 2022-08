Fútbol: Comenzó torneo mercantil

En las instalaciones del Camping del Centro de Empleados de Comercio – Filial Formosa comenzó el Torneo Mercantil de Futbol de campo 2022, organizado por la Secretaría de la Juventud y Deporte, en el marco del programa de actividades conmemorativas en vista a la próxima celebración del Día del Empleado de Comercio.

Los resultados de los partidos disputados en la primera fecha fueron los siguientes: La Rejunta: 2 vs. Borras F.C: 2, APA Italia: 0 vs. Los Panas: 2, APA Central: 0 vs. El Mundo del Agua F.C: 2, E.T.O.F: 2 vs. La Escabioneta: 1, San Cayetano F.C: 3 vs. Infinita F.C: 0, Vikingos F.C: 2 vs. Galaxy F.C: 0.

El próximo domingo, los mismos equipos volverán a medirse, ya que el certamen es de ida y vuelta, pasando los ganadores a la próxima ronda.

A modo de reflexión, el titular del CEC-Formosa, Aníbal Alarcón valoró este tipo de iniciativas que, a través de la recreación, el deporte y el esparcimiento fomentan la unidad de los afiliados, en un clima de camaradería y fraternidad sindical.

Epígrafe: El equipo de San Cayetano Futbol Club debutó con un contundente triunfo 3 a 0, al vencer a Infinita Fútbol Club.