Director formoseño estrena "El Monte" a nivel nacional

“El monte”, última película del director formoseño Sebastián Caulier, debutará a nivel nacional en varias salas de AMBA y el interior del país.

El film que completa la trilogía iniciada con “La inocencia de la araña” (2012) y seguida por “El corral” (2017) tiene como protagonistas a Gustavo Garzón y Juan Barberini, con la actuación de Gabriela Pastor, Tedy Durán, Melanie Castellini, Ema Cuañeri, Mauricio Vila y Cristian Salguero.

Luego de la avant premiere que tuvo lugar en el Centro Cultural General “San Martín” de Capital Federal, "El monte" tendrá estreno en CABA (Complejo Gaumont, Showcase Belgrano y Atlas Caballito; en Provincia de Buenos Aires (Atlas Pilar, Cinemark Hoyts Unicenter y Quilmes, Cinépolis Avellaneda, Showcase Norcenter y Haedo); Rosario (Showcase y Cinemark Hoyts); Mendoza (Cinépolis y Cinemark Hoyts) y Córdoba (Showcase).

Previamente, en abril pasado tuvo un debut exitoso en la competencia argentina de la segunda edición del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI), al obtener dos menciones especiales: una al Diseño de Sonido y otra al Diseño de Locaciones. Por otra parte, la cinta también recorrió otros festivales del país y el exterior.

La tercera película de Caulier fue filmada en escenarios naturales de Formosa y debió interrumpirse a raíz de la pandemia hasta que las condiciones sanitarias permitieron retomar el rodaje y completar el proceso de postproducción.

“El monte” cuenta la historia de Nicolás vuelve a Formosa para rescatar a Rafael, su padre, que de manera repentina e inexplicable abandonó su carrera, su hogar y sus vínculos y se internó en una casa ruinosa en medio del monte. Inmersos en el calor infernal del verano norteño, padre e hijo comparten tareas de supervivencia, reavivan conflictos del pasado y ensayan posibles acercamientos. A medida que pasan los días, Nicolás empieza a percibir una extraña conexión entre su padre y la naturaleza que los rodea. Poco a poco Nicolás descubrirá que en ese lugar subyace un secreto ancestral que puede poner en peligro sus vidas.

Monte adentro

“Pienso a “El monte” como una película que se mueve entre tres géneros: el drama, el fantástico y el terror. Me gusta la fusión de géneros, pero no como un juego de referencias cinéfilas sino como proceso de respiración natural de la película. En este desplazamiento continuo de tonos y atmósferas está su identidad. Esta película echa luz sobre los alcances y los límites del entendimiento entre padres e hijos. Una defensa del desacuerdo. No hay reconciliación definitiva, no existe ese momento en el que se dispersa la bruma de nuestros prejuicios y finalmente comprendemos cabalmente al otro, de manera transparente y lúcida, sin ningún tipo de interferencia. La comunicación perfecta, qué entelequia. Si aceptamos esto como válido, queda por preguntarnos: ¿es posible habitar un vínculo aún en el el disenso y la mutua incomprensión?”, comentó Caulier en relación a su nuevo film.

Advirtió que “así como nadie nace padre, nadie nace hijo. Ambos roles se construyen en el tiempo a la medida de nuestras herramientas y posibilidades. Algunos lo hacen mejor, otros peor. Algunos lo hacen de entrada, otros demoran un poco más. En “El monte” vemos a dos personas buscando a tientas, como pueden y con lo que tienen, este cómo-ser-padre y este cómo-ser-hijo, en una tensión constante entre querer ocupar esos papeles y a la vez rehuir de ellos. Es esta tensión irresoluble, paradójicamente, lo que hace posible un espacio para el encuentro”

El director formoseño mencionó su fascinación por “las mitologías del nordeste argentino, con las que crecí y que no necesitan explicación. Las criaturas míticas no tienen origen y sus actos no obedecen a ninguna finalidad. Las cosas simplemente acontecen y ya. ¿Por qué extrapolar al mundo sobrenatural la lógica de funcionamiento de nuestro mundo racional? Y más aún: ¿Podemos trazar una frontera tan definida entre ambos mundos? ¿O lo que llamamos sobrenatural no es más que una infinita red de fenómenos tan naturales como el viento o la lluvia a cuyo conocimiento todavía no podemos acceder? Tal vez lo que el monte reclama para sí no sea nada distinto de lo que ya tiene y de lo que ya es. Las fronteras entre lo humano, lo animal, lo vegetal y lo mineral, entre la tierra y la garra que la pisa, entre el río y el ojo que lo observa, tal vez sólo sean una ficción más. Un cuento que nos contamos para tranquilizarnos”.

Biofilmografía

Sebastián Caulier nació en 1984 en Formosa, Argentina. Egresado de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC). Guionista y director de “Los extraños” (2008 - cortometraje de ficción “Historias Breves V”), “La inocencia de la araña” (2012 - largometraje de ficción), “Salvaje” (2012 - mediometraje documental), “El corral” (2017 - largometraje de ficción) y “El monte” (2022 - largometraje de ficción).