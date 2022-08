Denunció la Defensoría qu elos usuarios recibirán aumentos en sus facturas a pesar de haber pedido el subsidio energético

Gialluca afirmó que, el tope de 400 kwh para no perder los subsidios, es inviable para las familias formoseñas, ante las altas temperaturas y la necesidad de utilizar una serie de equipamientos eléctricos que nos ha llevado a pedir que se eleve sustancialmente para las Provincias del Norte Grande el tope de 400 kwh o aprobar la tan mentada Tarifa Regional Diferenciada para esta Zona Cálida-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, concretó un formal pedido al nuevo Ministro de Economía de Nación Sergio T. Massa, dado que la Secretaria de Energía quedaría vacante por el alejamiento de Darío Martínez, en atención que a raíz de la implementación de la segmentación tarifaria para la energía eléctrica, las actuales Autoridades Nacionales, “han establecido un tope de 400 kwh que podrían ser mensuales o bimestrales para cada usuario y que serían los únicos beneficiarios de los subsidios energéticos”. De esta manera, al imponerse este tope de consumo en lo que respecta a los subsidios, se calcula que de los 9 millones de hogares que se inscribieron en la segmentación tarifaria para seguir obteniendo los subsidios, más de 5 millones superarán el tope de consumo mensual, por lo que verán incrementadas sus facturas y a esto debe sumársele también los más de 4 millones de usuarios que no pidieron mantener el subsidio. El Ombudsman Provincial, denunció que, con estas medidas “los aumentos en la energía eléctrica van a significar un fuerte golpe a los ingresos de los usuarios, los cuales ya vienen siendo muy castigados por la inflación, por lo que, es necesario hacerles saber a las actuales Autoridades Nacionales del Sector, que 400 kwh para un hogar formoseño, significa que no podrá encender ningún Split, tampoco tener un freezer y en definitiva, todo esto se traducirá para no superar este tope, en directamente vivir sin hacer uso de un servicio público esencial como lo es la energía eléctrica”. Es que, la gran mayoría de los hogares de Formosa y del Norte Grande, no por derroche energético, sino por una necesidad de supervivencia, ya sea mensual o bimestralmente, superan los 400 kwh, debido a las altas temperaturas reinantes y a nuestro clima tropical, donde la refrigeración de los ambientes, tanto para trabajar, para descansar o para mantener los alimentos debidamente en condiciones, se les da un uso intensivo a las heladeras, freezer, aires acondicionados, ventiladores y otros equipos eléctricos. Gialluca afirmó que, “este nuevo plan no es la idea de la segmentación energética que nos habían informado, pues desde un primer momento, recordemos que se dijo que, solo se quedarían sin los subsidios el 10% de la población y que el resto de los usuarios no recibirían incrementos por el resto del 2022, de concretarse lo que ya es un anuncio oficial, ninguno de los dos extremos se van a cumplir y los usuarios, tanto de Formosa como del Norte Grande, serán los que tendrán que destinar más partes de sus ingresos a pagar las facturas de energía eléctrica por los nuevos aumentos que ineludiblemente se van a registrar”. Por ello, insistimos que el Estado Nacional debe tener una mirada federal e inclusiva de todo el sistema energético argentino y es aquí donde una herramienta que podría determinar equidad en esta materia, “es eliminar o aumentar el tope de consumo de energía eléctrica para las Provincias del Norte o aprobar de una vez por todas una Tarifa Regional Diferenciada para las Zonas Cálidas, tal cual se hizo con las Provincias del Sur al aprobarse Tarifas Diferenciadas para el gas, por ser Zonas Frías”.