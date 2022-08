Completas atenciones en los nuevos centros de salud de las colonias del sureste provincial

Se brindan desde distintas especialidades para todas las edades

Vecinos originarios de Laguna Gobernador y San Antonio, reciben atenciones en sus propias colonias, donde el Gobierno de la Provincia, inauguró recientemente dos flamantes centros de salud que cuentan con el equipamiento y el recurso humano necesarios para ofrecer las múltiples prestaciones.

En ambos efectores, ubicados en el distrito sanitario VII, que tiene como cabecera el hospital de Misión Laishí, las familias cuentan con los servicios de: enfermería, clínica médica, odontología, kinesiología, consultorio de diabetes, obstetricia, nutrición y farmacia.

Al respecto, el director del nosocomio laisheño, licenciado José Campos, quien coordina las actividades en dichos centros de salud, comentó que las distintas atenciones “se dan una vez a la semana”. En Laguna Gobernador, los miércoles y en San Antonio, los viernes.

Los pacientes que se atienden son de todas las edades, desde recién nacidos hasta adultos mayores, abarcando también a las personas gestantes, con respuestas para cualquier sintomatología o patología que pueda presentarse.

Destacó que cuentan con “sala de pre internación”, donde si es necesario “los pacientes pueden quedar en observación por algunas horas” hasta que el equipo de salud determina si debe ser derivado para una atención más específica hacia el hospital de Laishí, o hacia algún efector de mayor complejidad en la capital, o bien, si ya está en condiciones de volver a su domicilio.

Señaló que, las atenciones de los profesionales se realizan “con turnos programados”, detallando que “los vecinos pueden acercarse a solicitar el turno porque en cada centro de salud, contamos con un enfermero a cargo, que es de la propia comunidad y está ahí a lo largo del día, todos los días de la semana”.

No obstante, aclaró que “si el día de las atenciones, se acerca algún vecino que anteriormente no haya pedido el turno, igualmente se lo atiende, porque no dejamos a nadie sin la atención que necesita”.

Recalcó que “estas nuevas y valiosas obras”, posibilitaron “aumentar la periodicidad de las atenciones” a una vez por semana, lo cual permite, a su vez, acentuar el cuidado de la salud de niños y adultos, que viven en cada una de estas colonias.