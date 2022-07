Vera: “Nosotros reivindicamos esa línea nacional y popular que ha consolidado la Independencia de Argentina a lo largo de la historia”

En el marco de los festejos por los 206 años de la Declaración de la Independencia de la República Argentina, el diputado provincial, Rodrigo Vera, desde Pirané, se expresó y resaltó el sentido de unidad del pueblo para consolidar la soberanía nacional.

En declaraciones que recogió esta Agencia de Noticias de Formosa (AGENFOR), el legislador subrayó que celebrar este 9 de julio, una de las fechas más importantes de nuestro calendario patrio, “tiene un profundo significado” porque, al igual que nuestros símbolos patrios, como la bandera, el himno o el escudo, “nos recuerdan una enseñanza que nunca debemos olvidar”.

Y remarcó que “todos los argentinos y argentinas, hayamos nacido donde hayamos nacido y pensemos como pensemos, estamos hermanados por un mismo origen común, una Patria en común, y por ende tenemos un mismo destino en común”.

Explicó que la independencia es un estatus o atributo que se puede consolidar o perder según cómo actuemos como pueblo, dependiendo de los proyectos políticos que se implementan para sostenerla.

Así, consideró que “nosotros reivindicamos esa línea nacional y popular que ha consolidado la Independencia de Argentina a lo largo de la historia, que inicia con el General San Martín, Juan Manuel de Rosas, Hipólito Yrigoyen y Juan Domingo Perón”.

Y agregó: “Quien incluso un 9 de julio de 1947, también en Tucumán, declaró la independencia económica de nuestro país por haber logrado retomar las riendas de nuestro propio destino”.

Aseveró Vera que no existen salvaciones individuales ni sectoriales, “porque esas victorias son efímeras y no construyen nada”, añadiendo que las revoluciones populares y los grandes “cambios que perduran en el tiempo, han sido siempre gestas colectivas”.

Por eso, “festejamos hermanados como pueblo este 9 julio” que, en 1816, “en el que una pequeña Tucumán era fiel testigo de nuestra declaración como pueblo libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli”, subrayó.

Pero, recordó el diputado, que diez días después los congresales volvieron a reunirse y aclararon que la independencia no era solo de España, sino que, de toda potencia extranjera, “y esa aclaración era porque había sectores de la oligarquía porteña que pretendían entregar las provincias a un protectorado británico, así potenciaban sus negocios e intereses portuarios particulares”, manifestó.

Además, hizo saber que la declaración de independencia estaba escrita en castellano y traducida en quechua y aymará, “como reflejo de la identidad multiétnica y pluricultural que tuvimos desde nuestros orígenes y que hoy desde Formosa reivindicamos con mucho orgullo”.

Y avanzó en señalar que desde aquellos inicios ya se vislumbraban dos líneas históricas que se mantuvieron durante el tiempo: “Por un lado los que eran capaz de entregar la Patria y la independencia con tal de priorizar sus intereses; y por el otro, los que eran capaces de hasta entregar la vida por la independencia de nuestro país”.

De esta manera, Vera dijo que “los entregadores de nuestra independencia” tienen su línea histórica que se remonta a la actualidad, ligándose al más fenomenal e inmoral reciente endeudamiento que ha sufrido nuestro país durante la gestión presidencial anterior, con un monto histórico pedido al Fondo Monetario Internacional (FMI) que hasta el día de hoy condiciona nuestro destino”.

“Pero no tenemos que desanimarnos”, enfatizó, poniendo de relieve que la historia se trata de avances y retrocesos, y el pueblo formoseño tiene valentía, firmeza y el temple para salir siempre adelante, “porque hemos aprendido que no existe adversidad a la que no podamos sobrevivir como un pueblo unido, solidario y organizado”.

Asimismo, el legislador provincial insistió en que “la principal fortaleza que tenemos como pueblo es la unidad”, reflejándose en la reciente reunión en Formosa de los gobernadores del Norte Grande, “para seguir consolidando la independencia y soberanía de nuestro país”.

Sobre este encuentro valoró este gesto en que gobernadores de distintos partidos políticos, articulados en este caso por la convocatoria de nuestro gobernador Gildo Insfrán, quien no solo convoca a la unidad partidaria, sino que es un gestor de la unidad nacional, se juntan para “encontrar soluciones en común, priorizando el superior intereses y bienestar de todos los argentinos”.

Al concluir, Vera destacó que “seguimos aportando a la soberanía nacional, desde este costado norte, trabajando todos los días desde el lugar que nos toca a cada uno, guiados por esas banderas de la independencia económica, soberanía política y la justicia social”.