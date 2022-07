Vacunación antirrábica y desparasitación gratuita para mascotas en el interior

Con postas ubicadas en los barrios y puntos estratégicos de las localidades.

En Palo Santo, el Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, concretó nuevos operativos de vacunación para prevenir la rabia en perros y gatos, una enfermedad que afecta a los animales y puede transmitirse a las personas complicando su salud. Sumaron, además, la desparasitación de las mascotas.

El accionar estuvo a cargo del Departamento de Vectores y Zoonosis, que, de manera articulada con el personal del hospital local, la municipalidad y el Consejo Deliberante de Palo Santo, desplegaron la vacunación, en forma simultánea, en populosos barrios y lugares.

“La convocatoria y la difusión, para que los vecinos sepan donde concurrir con sus mascotas, fue realizada en días previos al operativo, para lo cual contamos con la colaboración de los equipos locales, con quienes trabajamos en conjunto”, comentaron al respecto, desde el área de vectores de la cartera de salud provincial.

La actividad fue concretada durante dos días consecutivos y los puestos sanitarios de vacunación, estuvieron situadas en los barrios: Industrial, San Blas, Los Cocos y en el Polideportivo Policial.

Recordaron, que es fundamental que los perros y gatos tengan aplicada la vacuna antirrábica, la cual es “obligatoria tanto a partir de los tres meses de edad” con una dosis que debe repetirse “todos los años, a partir de la primera aplicación”.

“Muchas veces dejamos pasar porque quizá no tenemos dinero para llevarlos a una veterinaria a que vacunen a nuestras mascotas, pero en este caso, ofrecemos una vacunación gratuita, es decir que no tiene ningún costo para el o los dueños, por lo tanto, no debemos dejar pasar la oportunidad de cuidar la salud de nuestras perritos y gatos, y de cuidar nuestra propia salud, porque la rabia puede ser transmitida a los humanos y ser muy grave”, enfatizaron seguidamente.

De igual modo, mencionaron que la vacunación fue complementada con la desparasitación, también gratuita. “Es un tratamiento muy importante para eliminar a los parásitos que se encuentran en el organismo de nuestras mascotas y, aunque no los veamos, por ejemplo, cuando son internos, pueden causarle enfermedades muy complicadas. Y con el desparasitado podemos prevenirlo”.

Como mensaje clave a los vecinos, hicieron hincapié en que “prevenir enfermedades en nuestras mascotas, forma parte de lo que llamamos la tenencia responsable. Son parte de nuestra familia, comparten nuestra casa y debemos cuidar su salud y la nuestra. Eso implica vacunarlos y desparasitarlos, periódicamente, tal como lo establecen las autoridades sanitarias, además de darles una adecuada alimentación y otros cuidados necesarios”.