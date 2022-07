Martínez: “Debemos federalizar la agenda política y económica de la Argentina”

El diputado nacional Germán Martínez, presidente del Bloque del Frente de Todos (FdT), en declaraciones a AGENFOR, se refirió al reciente comunicado emitido por diputados y diputadas de ese espacio, en el que repudian las “maniobras y expresiones de neto corte golpista” frente a lo que está pasando en la República Argentina.

Sobre este tema se explayó diciendo que “en ese mensaje se indica con claridad que estamos en una feroz corrida cambiaria, especulativa contra el peso nacional, que busca una devaluación brusca de la moneda”.

Al mismo tiempo, advirtió que “aparece un militar retirado, en el caso de Aldo Rico, haciendo una convocatoria a las fuerzas armadas; y también un exgobernador de la Provincia de Buenos Aires, que huyó prácticamente hacia fines del 2001, -en referencia a Carlos Ruckauf-, diciendo que había que adelantar las elecciones en el país”.

“En síntesis, se configuró un escenario que a nuestro entender y criterio tiene el objetivo de desestabilizar política y económicamente a la Argentina”, sostuvo, repudiando en absoluto estas maniobras, y agregó que también el desde el Bloque del FdT se hizo un llamado “a las fuerzas políticas opositoras para que asuman la responsabilidad del momento”.

Sin dejar de advertir que “en esto también juegan ciertos grupos mediáticos concentrados que básicamente lo que tratan es de hacerle bajar los brazos a los argentinos, imponiendo un relato absolutamente negativo donde no hay ningún tipo de posibilidad de poner en valor las cosas positivas, y con el único objetivo de que nuestro pueblo esté deprimido, que crea que no hay otra alternativa que no sea el caos y deje de pelear por sus derechos”.

Tras condenar ese accionar avanzó en señalar el legislador que debemos “federalizar la agenda política y económica de la Argentina, para hacer frente al relato hegemónico que se impone, cuando la realidad es mucho más heterogénea y productivas que aquellas que ingresan a las provincias a través de los medios de comunicación más concentrados”.

Por otro lado, reclamó a la oposición que se haga cargo del problema que generaron, en vista de que, “lo que venimos atravesando es consecuencia de todo lo que dejó Mauricio Macri, con todas las penurias políticas y económicas de su gestión como presidente”.

Justamente, puso como ejemplo de ello el caso de Formosa, y lo que “padeció en el Gobierno de Cambiemos, con obras suspendidas y paralizadas que con un enorme esfuerzo el Gobierno Provincial está levantando cada una de ellas”, elogiando la gestión del gobernador Gildo Insfrán.

“Por eso, a no aflojar y seguir adelante y soñar por un Formosa cada día mejor”, proclamó y distinguió a su vez, “la agenda del Norte Grande que la provincia la tiene muy incorporada a partir del diálogo con gobernadores de todos los signos políticos, donde allí se impulsan” distintas cuestiones.

Finalmente, reflexionar que “esa reacción de los sectores más conservadores es algo que también sucede en otras provincias, porque lo que quieren es que no se consolide un modelo de desarrollo donde podamos fijar las coordenadas de trabajo y donde las provincias tengan un lugar un lugar muy importante en el desarrollo nacional”.