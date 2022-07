Juanse regresa a Formosa para celebrar sus 60 años

Juanse celebrará su cumpleaños 60 el próximo 6 de agosto a las 23 con un concierto en el Salón Balderrama (Av. Gendarmería Nacional 1462), en el que repasará clásicos tanto de su etapa en Los Ratones Paranoicos como en su recorrido solista. En la previa, tocarán dos bandas locales: Sabotage y El Municipal.

Las entradas anticipadas se pueden adquirir vía on line en www.alpogo.com o personalmente en los siguientes puntos de venta de la ciudad de Formosa: El Agite fútbol y Rock (Av Italia 1246), Minimal (España y Eva Perón), Punto Norte (España y sarmiento) y Hook drugstore (Belgrano 613). En pirane, se pueden comprar en Carmona bar, en Clorinda en la Cornisa bar pool y en Riacho He He en Fox motos repuestos.

El músico estará acompañado por su actual banda Mustang Cowboys que alinea a su excompañero en Ratones Paranoicos el bajista Pablo Memi; al guitarrista Ponch y al baterista Juan Colonna.

Con esta formación, el artista viene realizando distintos conciertos, como el que ofreció en su paso por el último Cosquín Rock, en febrero pasado, en donde redondeó una vibrante actuación. Allí repasó temas como "El rock del gato", "Sigue girando", "Para siempre", "Enlace" y joyas de la primera etapa de Ratones Paranoicos, como el caso de "Líder algo especial".

A principios de mes y antes de iniciar su gira nacional que lo traerá a tierra formoseña, por segunda vez (la primera fue hace treinta años cuando protagonizó un memorable show junto a los Ratones en el Anfiteatro de la Juventud), llenó el Luna Park y se dio el gusto de tocar treinta temas, compartiendo escenario con Fito Páez, Nito Mestre, Fabiana Cantilo, Gustavo Cordera, Toti Iglesias (Jóvenes Pordioseros), Fachi (Viejas Locas), Junior (La 25) y Roy Quiroga (batero de Los Ratones Paranoicos)

Además de su intensa labor musical y religiosa, Juanse protagonizó el año pasado distintos momentos televisivos inolvidables a partir de su participación en la segunda edición de "Masterchef Celebrity", el exitoso reality culinario que se emitió hasta hace poco por Telefe.