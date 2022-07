HAC: El Departamento de Neurociencias ofrece a los pacientes una atención multidisciplinaria

Con prestaciones que incluyen tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos.

El servicio de Neurocirugía del Departamento de Neurociencias resuelve todos los trastornos que afectan el sistema nervioso central y periférico.

Al respecto los profesionales del servicio comentaron: “Resolvemos en su totalidad todas las patologías que prevalecen, como las cirugías de columna en todos los niveles, tumores cerebrales en cualquier ubicación, nervios periféricos, patología vascular como los aneurismas cerebrales y biopsias estereotáxicas donde utilizamos un marco especial, cubriendo de esta forma todas las patologías neuroquirúrgicas”.

Además, agregaron: “El beneficio mayor lo tienen los pacientes, resolver todo aquí sin derivarlos, para ellos significa mucho quedarse en su provincia, aunque sean del interior. Tenemos un gran equipo con todo lo necesario para resolver las patologías localmente sin necesidad incluso de que haya que traer profesionales de afuera”.

Al respecto Brenda Moreno – 41 años- paciente del HAC hace tres años, expreso:” Llegue por un problema de columna, tras varios tratamientos los médicos decidieron operarme y sacarme la hernia de disco que era lo que estaba provocando que ya no pudiese caminar. El 20 de mayo fue el día que me operaron, todo salió perfecto, al día siguiente recibí el alta y pude volver a caminar muy bien. Ahora debo seguir con kinesiología para la rehabilitación ya que tengo afectada toda la columna, lo que me llevará un largo proceso de recuperación”.

“Estoy muy conforme con todo lo que hicieron conmigo y agradecida hasta con la persona que me llevaba la comida, todo fue excelente y de muy buena atención, no tengo queja para nadie. Simplemente agradecimiento por la atención que tuvieron conmigo y mi familia nos atendieron de diez, me sentí muy contenida en el momento de la operación, cuando ingrese me sentía muy nerviosa sin embargo encontré grandes médicos dentro de quirófano, la tranquilidad que me transmitieron hizo que la experiencia no me resulte difícil o traumática”.

Como parte del sistema de salud provincial se continúa trabajando para que los pacientes tengan una reinserción social rápida y siga su vida de la misma forma que antes del diagnóstico de la enfermedad.

Residencias del Departamento de Neurociencias

En este sentido del servicio siguen en la formación de médicos en la especialidad: Neurología Clínica y Neurocirugía ambas con dos vacantes y cinco años de duración.

Los profesionales serán capacitados para desarrollar su función con idoneidad y eficacia a partir de los conocimientos que le brinda la práctica y los fundamentos teóricos que la sustentan y de esa manera dar respuesta a las problemáticas derivadas de la especialidad.

Los interesados en las residencias deberán comunicarse a través a los siguientes números telefónicos: 3704436109/441/442 – Interno 113 o al correo electrónico: docenciahacfsa@gmail.com.