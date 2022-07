Este sábado 30 se continuará atendiendo a todos los usuarios interesados en la inscripción para la segmentación tarifaria.

Gialluca informó que, hasta la fecha la Secretaría de Energía de Nación no se han manifestado sobre la posibilidad de que aquellos usuarios categorizados por las distribuidoras “como comerciales puedan inscribirse para la segmentación tarifaria, por lo que, hemos planteado a las Autoridades Nacionales alguna alternativa para los mismos, especialmente para los Comercios Barriales o aquellos emprendimientos que en los últimos tiempos se han instalado en los mismos domicilios donde vive una familia, desplegando pequeñas actividades comerciales, como así también las Pymes, toda vez que si los antes citados deben pagar una tarifa plena, y se les aumenta la energía eléctrica exponencialmente, con seguridad trasladarán los mayores costos a todos los productos, bienes y servicios que comercializan y que abonarán los consumidores finalmente con dinero de sus ingresos-El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, informó que, con la nueva prórroga para la inscripción de la segmentación tarifaria, que implica un nuevo régimen de subsidios a usuarios de la energía eléctrica dispuesto desde el Gobierno Nacional; está prevista una serie de opciones especiales para los monotributistas. Los mismos, deberán indicar la categoría que tienen en la AFIP por lo cual es aconsejable que lo revisen antes de comenzar a cargar sus datos. También deberán indicar su facturación sino su categoría ante la AFIP. Como es sabido, el sistema dividirá a los usuarios de los servicios residenciales -no contempla este plan a las facturas de tipo comercial- en tres grupos según el nivel de ingresos. Pero para los monotributistas y también para los que son Responsables Inscriptos en la AFIP, la duda generada está en torno a cómo indicar el nivel de ingresos que tienen. Esto se debe a que claramente el nivel de facturación no quiere decir que esa persona tiene ese monto total facturado como un ingreso neto, ya que de ese valor se deben descontar todos los gastos comerciales. Por ello, está prevista la carga de datos para los monotributistas, que no deberán indicar su facturación sino el tipo de monotributo que tienen actualmente. Este dato será luego cotejado con las bases de datos de Nación para determinar si es correcto. Ya que, si bien el formulario automáticamente al terminarlo le asigna al usuario una de las 3 categorías señaladas, las mismas podrán ser luego modificadas a partir de la corrección de datos y el cruce con las bases nacionales. En lo que respecta a las facturas de tipo comercial, al no estar contempladas, el Ombudsman Provincial, haciéndose eco de planteamientos especialmente de comercios barriales y de las Pymes, “solicitó a la Secretaria de Energía de Nación se revise la posibilidad de incluir a los antes citados dentro de la segmentación tarifaria”. Fundamentó el requerimiento en que, en un contexto de alta inflación y suba de costos, es necesario que los sectores sensibles que dependen de la electricidad para producir no reciban fuertes incrementos en sus facturas. En esta línea, la CGERA (Confederación General Empresaria de la República Argentina) que agrupa a más de 90 Cámaras y Federaciones de todo el país, manifestó su preocupación “ante la quita de subsidios” que comenzará a implementarse en los próximos meses, y se solicitó que se revise la situación de los sectores productivos, especialmente de aquellos que utilizan a la energía eléctrica y al gas como principales insumos. Gialluca recordó que, el Estado subsidia más del 70% el costo de producción de la electricidad y el gas en todo el país, por lo que es atendible que se incluyan a los comercios barriales y Pymes que son los que realmente trabajan y producen además de originar puestos de trabajo que son tan necesarios actualmente en nuestro país.