El equipo de Running Municipal, presente en la “Ultramaratón Formosa 2022”

El pasado sábado se disputó en la ciudad de Formosa una nueva edición de la Ultramaraton 2022, evento internacional que congregó a más de 300 atletas de distintas partes del continente, como Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay, sumada a la presencia de corredores locales y de las provincias de Salta, Chaco, Corrientes, Misiones y Tierra del Fuego, entre otras.Como es habitual en eventos de esta magnitud, el equipo municipal Formosa Running estuvo presente y consiguió buenos resaltados. Dicha competencia se realizó en el predio de la Costanera y tuvo distancias de 30km, 50km y 100km, correspondiente a la 4ta fecha del Campeonato Argentino de 100km de ultra distancias.En la distancia de 30km, los que cumplieron una destacada actuación fueron los siguientes atletas: Laura Falcón, Ramona Rajoy, Luis Gamarra, Nito Ramos, Baldo González, Alba Rivas, Geraldine Godoy, Brian Córdoba, Ezequiel Gallego, Víctor Larrazet y Norma Gamarra, estos dos últimos, alcanzando el 1° puesto en su categoría. En la distancia de 50km, en tanto, se destacó Javier Cuenca, obteniendo el 1° lugar en su categoría.Al respecto, Ramona Rajoy, que ya ha participado en otras competencias de 10k y 21k, dijo: “Esta competencia fue muy distinta a lo que me esperaba; las otras competencias fueron importantes, pero en esta me sorprendió la motivación que me brindaban los atletas internacionales. Ibas corriendo como una extraña entre tantos atletas de distancias de 100km y te trataban como si fueras alguien importante, una más entre ellos; eso fue lo más emocionante”.Por su parte, Javier Correa expresó: “Mi elección de carrera es bastante simple: voy a donde estoy seguro que habrá batalla, esfuerzo y sudor. Correr 50km con atletas internacionales, naciones y de la región fue motivador, una hermosa experiencia. No es fácil ganar; hay que esforzarse a fondo para cumplir con ese objetivo”.Desde el equipo de Running Municipal, dependiente de la Subsecretaría de Deporte, Cultura y Turismo, invitan a toda la sociedad formoseña a practicar esta disciplina de manera libre y gratuita, de lunes a viernes, desde las 18 horas, en el predio de la Costanera -frente al edificio de la Prefectura Naval Argentina-.