Defensa al Consumidor resolvió favorablemente caso de estafa virtual bancaria

Mediante gestiones del organismo se logró la restitución de la suma de dinero sustraída a la cuenta bancaria del consumidor.

Se trata de una beneficiaria del crédito PROCREAR a quien los estafadores le habían sustraído de su cuenta del Banco Hipotecario S.A. una suma de 729.566 pesos, al mismo tiempo que gestionaron un préstamo de 350 mil pesos que fueron derivados a cuentas desconocidas.

Como resultado de la intervención de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario ante la denuncia realizada por el consumidor se logró, mediante el mecanismo de audiencia de conciliación, la restitución de la totalidad de dinero sustraído y se anuló el préstamo gestionado.

Desde el Área de Protección Legal del organismo se especificó que “la suma de pesos 729.566 depositada a favor de la denunciante, por haber sido beneficiada con el crédito PROCREAR, le había sido sustraída mediante transferencias a distintas cuentas, sin su conocimiento ni consentimiento”.

“Asimismo, los estafadores virtuales gestionaron y obtuvieron por esa vía, un préstamo a nombre de la denunciante que fue derivado a cuentas desconocidas, por la suma total de pesos 350.000.

En ese contexto se logró la restitución, por parte del Banco Hipotecario S.A., de la suma total sustraída; como así también se anuló el préstamo ajustando saldo deudor de cuotas de dicho préstamo a cero”.

Índice de denuncias

Desde la Subsecretaría de Defensa al Consumidor se informó que este tipo de estafas constituye una problemática recurrente ya que, en el primer semestre del año las entidades bancarias representaron el 20% del total de denuncias recibidas por este tipo de prácticas delictuales.

Es por ello que se lleva adelante una tarea articulada con entidades bancarias que tienen sede en la provincia, así como también con la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría Fiscal y la Policía de la Provincia para prevenir este tipo de estafas bancarias o ciberdelitos.

Recomendaciones

Las estafas bancarias son fraudes que se realizan a través de funcionarios internos de bancos o grupos externos que obtienen información privada de terceros para usurpar sus identidades y robar dinero de sus cuentas bancarias.

En ese sentido algunas recomendaciones para evitar estafas son: en caso de recibir un aviso sobre un supuesto error al realizar una transferencia bancaria no responder a los mensajes. No ingresar datos personales en sitios utilizando enlaces que llegan por correo electrónico ya que podrían ser fraudulentos.

No compartir datos personales en ninguna plataforma de internet, (usuarios, claves, contraseñas, pin, Clave de la Seguridad Social, Clave Token, DNI original o fotocopia, foto, ni ningún tipo de dato) por teléfono, correo electrónico, red social, WhatsApp o mensaje de texto. No usar equipos públicos o de terceras personas para acceder a aplicaciones, redes sociales o cuentas personales. No usar redes de wi-fi públicas para acceder a sitios que requieran contraseñas.

Cómo hacer las denuncias ante el organismo

Se mencionó que los usuarios pueden efectuar sus respectivas denuncias de manera presencial en la oficina sito en Fontana 840 de lunes a viernes de 7:30 a 12:30 y de 17:00 a 20:00 horas o bien de manera virtual a través del correo electrónico denunciaconsumidor@formosa.gob.ar, así también se pueden comunicar a través de la línea gratuita 0800-444-0942.