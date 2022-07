Advirtió la FATAP que podría restringirse los servicios del transporte público en todo el país

Gialluca solicitó formalmente al Ministerio de Transporte de Nación que defina de manera urgente una distribución equitativa y federal de los subsidios/compensaciones, pues, hoy se entregan 1,4 millones de pesos a cada uno de los 18 mil colectivos del AMBA y en el resto de la Argentina no se llega ni a 283 mil pesos. El Funcionario Provincial, señaló que, nosotros reclamamos y defendemos lo que es nuestro, no es posible que en CABA y AMBA el boleto de colectivo sea más barato, los combustibles sean más económicos, entre muchas otras decisiones que deben modificarse para no continuar con el centralismo porteño y transparentar las compensaciones tarifarias. Localmente, entendemos que el Municipio debería realizar una Auditoria Exhaustiva sobre la Empresa Crucero del Sur, con la participación de todos los Concejales-El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, intimó formalmente al Gerente de la Empresa Crucero del Sur Agrupación César Gabriel Aguirre, a fin de que informe cuáles son las causas “del escaso número de colectivos que se ponen a disposición de los usuarios y que repercute gravemente en las frecuencias de todas las diversas líneas existentes en la ciudad”. En tal sentido, Aguirre mediante Nota de fecha 26 de julio del corriente año, realizó su descargo en 5 puntos en los cuales describe que: * El desabastecimiento de gasoil ha afectado a los servicios programados a partir del día 21 de julio hasta la fecha. * Que los días 24 y 25 de julio se prestó en forma normal y habitual el diagrama de emergencia ordenado por la Municipalidad de la Ciudad de Formosa. * Que se está trabajando conjuntamente con la Subsecretaria de Transporte y Emergencia de la Municipalidad a fin de resolver la problemática de la provisión de combustible necesaria para el servicio. * En este punto, la Empresa menciona que son “insuficientes los montos asignados en concepto de subsidios/compensaciones para sostener el negocio”. * Actualmente la Empresa opera con un déficit con 50 millones en su estructura de costo y además debe hacer frente a un Acuerdo Paritario/2022 que significa un incremento del 50% en la masa salarial y en las contribuciones patronales y obras sociales. Denuncian los elevados precios que han sido presupuestados por cada litro por los proveedores locales que han cotizado el litro de gasoil a $199,90 mientras que YPF mayorista la ofrece a $178,74 manejándose con cupos limitados. En este contexto, el Ombudsman Provincial, volvió a intimar a la Empresa Crucero del Sur Agrupación, toda vez que, no responde cuál es la cantidad o número de unidades que brindaron el servicio los días 24 y 25 de julio, las frecuencias de los recorridos y el número de colectivos con los que viene trabajando a la fecha. Por otra parte, la FATAP (Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros), advirtieron a los Gobernadores de la República Argentina que podrían restringirse los servicios y mediante una carta abierta publicada, reclamaron más recursos y criticaron duramente las políticas del Gobierno Nacional para este sector. En este sentido, tanto su Presidente Gerardo Ingaramo y el Secretario Gustavo Larrea, alertaron sobre la aceleración en el incremento de los costos de explotación y de las compensaciones destinadas al sector. Además, se han observado permanentes incrementos en el precio del gasoil, registrándose un acumulado promedio de más del 150% en solo 6 meses. Reprocharon duramente el dictado del DNU Nº 331/22 donde se prevé las partidas presupuestarias del año en curso en la suma de 38 millones lejos de los 46 millones comprometidos por el Jefe de Gabinete de Ministros en la Reunión de Gobernadores del Norte Grande y la Cámara de Senadores de la Nación. Volvieron a denunciar la inexplicable inequidad que afecta y perjudica al transporte público del interior, por lo que, llamaron a convertir en ley el dictamen favorable del Proyecto que tramita ante las Comisiones de Transporte y de Presupuesto de Diputados, que asigna al sector 59.500 millones para el 2022.