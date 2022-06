Valoraron la labor periodística independiente

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, destacó el invalorable aporte que implica para una Comunidad, la existencia de la labor periodística independiente. En este sentido, el Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, refirió que la comunicación ha dado un vuelco extraordinario en estas últimas dos décadas, pudiendo decirse que, actualmente, poco tiene que ver con la de comienzos de siglo. La expansión de la digitalización, ha originado nuevos desafíos, tanto para los comunicadores como para los destinatarios de su labor. En la era digital, todo tiene un ritmo vertiginoso, lo cual representa un desafío para los medios de prensa, así como para quienes conforman su columna vertebral, los periodistas. En tal encrucijada, precisó, es evidente que muchos no han podido adaptarse y otros, no solo se han amoldado a las variables que presenta la denominada autopista de la información, sino que además han ampliado sus horizontes, siendo precursores de nuevas formas y estilos periodísticos. En lo que respecta a nuestro país en particular y volviendo a la labor periodística independiente, la misma se ha convertido en un refugio para la libertad de expresión, la cual se vincula directamente con la potestad de poder publicar libremente las ideas por la prensa, entendida esta en un sentido amplio. En contraposición, no puedo dejar de referirme al daño social que causan quienes abusando de la investidura que conllevan el hacerse llamar periodistas, agreden, censuran y tergiversan la información con fines personales, corporativos o políticos, a ellos espetó el funcionario, les cabe la responsabilidad de promover e instalar la violencia y el descrédito dentro de esta noble profesión y hace que la sociedad cada vez piense menos en que los periodistas son confiables. Hasta FOPEA indica que los propios periodistas valoran también negativamente la última década de la profesión y sus perspectivas sobre el futuro, por lo que, tanto los ajenos al campo profesional, como los propios, coinciden en que el periodismo está en su peor momento desde la recuperación democrática. Por ello, la opinión de un periodista tiene valor si está fundada en hechos rigurosos, sino su opinión es un abuso de posición dominante y así malversa su profesión de periodista y esta mala praxis no construye democracia, sino que, la degrada día a día. Finalizó felicitando a los medios de comunicación que, mantienen sus líneas editoriales, a los que están preocupados por darnos a conocer la verdad, con objetividad y con el único interés de difundir los hechos destacados de nuestra realidad, llamados noticias. En definitiva, a los que hacen honor a los altos ideales tenidos en mente por Mariano Moreno, ilustre colega quien, allá por 1810, un 7 de junio fundó el Diario “La Gaceta de Buenos” aires, de eso hacen ya 212 años.