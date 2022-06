Las obras paralizadas por la administración Macri se reactivaron tras dos años y medio de gestión en Formosa

Por Justo L. Urbieta

Hay quienes las llaman " las obras de la grieta" y otros que las denominan "las obras neutralizadas" según el diccionario de Cambiemos, pero lo cierto es que cuando Gabriel Katopodis - quien este 8 de mayo visitó por cuarta vez Formosa-. mencionó que se incluye entre las nuevas obras incluyen el financiamiento del tramo pavimentado de la ruta provincial numero 9 entre Bañaderos y Subteniente Perín no ocultaron la reacción exultante de Gildo Insfrán y de los jefes comunales presentes en el acto realizado en Casa de Gobierno.



Es que fue la liberación de una "bronca" contenida ya que entre 2015 y 2019 Mauricio Macri dispuso - probablemente por la postura crítica del gobernador a su gestión- ordenó la paralización de emprendimientos estratégicos para el pueblo formoseño que estaban en ejecución, listos para iniciarse o ya licitados durante la gestión presidencial de Cristina Fernández de Kirchner.



El ministro de Obras Públicas de la Nación fue el primero del gabinete de Alberto Fernández que llegó a Formosa a poco de iniciarse la gestión del Frente de Todos y ya el 28 de mayo de 2020, en coincidencia con la celebración del Día de la Reparación Histórica, volvió -.esa vez acompañando al jefe de estado- para realizar los primeros anuncios referidos a las prioridades planteadas por Insfrán: reactivación de las obras paralizadas por ser estratégicas para el desarrollo provincial y de alta utilidad para los habitantes de esta parte del país.



Esta vez, vino para realizar una suerte de rendición de cuentas para referenciar lo que se invirtió aquí sino en todo el país en el marco del programa "Argentina Grande en el Desarrollo de la Nación".



Mencionó las obras que por 60.000 millones de pesos se acordaron a Formosa desde 2020 sino los nuevos trabajos para los cuales se vuelcan otros casi 13.000 millones más.

Se trata de obras hídricas e hidráulicas para la ciudad y el interior; centros de desarrollo infantil, trabajos de saneamiento y otros emprendimientos para beneficiar a la educación y la salud que están incluidas en el nuevo “paquete” que generó beneplácito entre los jefes comunales presentes. Hay quienes las llaman " las obras de la grieta" y otros que las denominan "las obras neutralizadas" según el diccionario de Cambiemos, pero lo cierto es que cuando Gabriel Katopodis - quien este 8 de mayo visitó por cuarta vez Formosa-. mencionó que se incluye entre las nuevas obras incluyen el financiamiento del tramo pavimentado de la ruta provincial numero 9 entre Bañaderos y Subteniente Perín no ocultaron la reacción exultante de Gildo Insfrán y de los jefes comunales presentes en el acto realizado en Casa de Gobierno.Es que fue la liberación de una "bronca" contenida ya que entre 2015 y 2019 Mauricio Macri dispuso - probablemente por la postura crítica del gobernador a su gestión- ordenó la paralización de emprendimientos estratégicos para el pueblo formoseño que estaban en ejecución, listos para iniciarse o ya licitados durante la gestión presidencial de Cristina Fernández de Kirchner.El ministro de Obras Públicas de la Nación fue el primero del gabinete de Alberto Fernández que llegó a Formosa a poco de iniciarse la gestión del Frente de Todos y ya el 28 de mayo de 2020, en coincidencia con la celebración del Día de la Reparación Histórica, volvió -.esa vez acompañando al jefe de estado- para realizar los primeros anuncios referidos a las prioridades planteadas por Insfrán: reactivación de las obras paralizadas por ser estratégicas para el desarrollo provincial y de alta utilidad para los habitantes de esta parte del país.Esta vez, vino para realizar una suerte de rendición de cuentas para referenciar lo que se invirtió aquí sino en todo el país en el marco del programa "Argentina Grande en el Desarrollo de la Nación".Mencionó las obras que por 60.000 millones de pesos se acordaron a Formosa desde 2020 sino los nuevos trabajos para los cuales se vuelcan otros casi 13.000 millones más.Se trata de obras hídricas e hidráulicas para la ciudad y el interior; centros de desarrollo infantil, trabajos de saneamiento y otros emprendimientos para beneficiar a la educación y la salud que están incluidas en el nuevo “paquete” que generó beneplácito entre los jefes comunales presentes.



Reactivar lo parado



Cuando Katopodis habló del financiamiento para darle continuidad a la pavimentación de la ruta ´provincial número 9 entre Bañaderos y Sub teniente Perín , el titular del PEP reaccionó al advertir que de ese modo el gobierno nacional cumplía con el compromiso asumido por el presidente Fernández al pedido local que, prioritariamente, se reactivasen las obras que fueron neutralizadas por la administración de Mauricio Macri entre 2015 y 2019.



El visitante manifestó que el objetivo de su presencia respondía al propósito presidencial de reafirmar ese compromiso de un par de años atrás no con palabras sino con hechos, con obras que permanentemente se van iniciando y poniendo en marcha para consolidar la matriz de desarrollo provincial.



Explicaba que se había dejado atrás, de ese modo, la incomprensible situación ocurrida durante el gobierno de Cambiemos que hizo caer el plan de obras en la grieta con el daño que ese abandono causó no a un gobernador ni a los intendentes sino a todo el pueblo formoseño.



Producción de alimentos



Katopodis recordó su primera visita cuando su anfitrión, el gobernador, lo llevó ante un mapa de Formosa y puso su acento en dos obras prioritarias que está incluida entre las prioridades actuales del gobierno nacional y que incluye el Acueducto de Desarrollo Formoseño de 500 kilómetros de longitud entre el río Paraguay e Ingeniero Juárez para garantizar elk abastecimiento de agua para el consumo humano a los pobladores de todas las localidades ubicadas a su vera y encarar un ambicioso programa de desarrollo agroindustrial .



Pero también tiene que ver con el Acueducto de Desarrollo del Noreste Formoseño que abarca cerca de 300 kilómetros entre Clorinda y Villa General Martín Miguel de Güemes.



Insfrán admitió que ambos proyectos son estratégicos para Formosa que aspira a multiplicar la producción de alimentos en función de sus potencialidades y de la avidez de sus productores así como el nivel de calidad de sus centros tecnológicos creados para apolar esa evolución acorde con el propósito de sumar en el país para el abastecimiento de comida al mundo.



Formosa en soledad



Cuando se expuso acerca del plan nacional de obras , el mandatario le mostró al ministro nacional el moco como una vez más se dejaba en soledad a Formosa ya que la planificación en materia de corredores bioceánicos y de aprovechamiento de la Hidrovía Paraguay- Paraná no contemplaba con ninguna obra a esta provincia.



Demostró cómo quedaba visible en el gráfico que , en el tema corredores bioceánicos , se había vuelto “ a comprar el cuentito” ya que la gestión beneficiaba hasta el circuito Barranqueras- Misiones desestimándose lo que se había aprobado con el aval y la comprensión del ex presidente Néstor Kirchner que permitió que se le otorgara una medida reparadora a esta provincia con la central eléctrica de 500 kilovoltios y la pavimentación total de la ruta 81 que recreó el denominado Eje Capricornio, señalando que había quedado pendiente la reactivación ferroviaria entre esta capital y Embarcación, Salta.



En cuanto a la hidrovía, mostró como el nuevo diseño promovía la descentralización del puerto de Buenos Aires pero desde la centralización de las operaciones en el área de Santa Fe y Chaco, postergándola a su soledad a Formosa al no preverse absolutamente ni una obra que facilitara la dinámica portuaria lugareña y su conexión con el ferrocarril y la ruta 81 para avanzar hacia el NOA y facilitara la explosión productiva y alimentaria.



Acueductos y desagues



Lo que sí sorprendió a Insfrán fue que el ministro de Obras Públicas llegó con las buenas nuevas de los adelantos que había realizado el sábado pasado en el barrio Divino Niño sobre la ejecución de una monumental obra hidráulica previa al pavimento total de la avenida Los Pioneros en esta ciudad.



También lo referido a la construcción de acueductos y centros de distribución para permitir el abastecimiento de agua a barrios habitados por miles de personas en una ciudad en franca expansión dinámica, tales como los denominados 110 y 111 viviendas, así como la Virgen del Carmen. Nueva Formosa, Santa Isabel y hasta Nueva Pompeya.