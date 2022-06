La Policía esclareció un hecho de abigeato calificado en Buena Vista

Durante un intenso trabajo conjunto entre efectivos de diferentes dependencias, la Policía esclareció un hecho de abigeato calificado en la localidad de Buena Vista.

Como resultado del procedimiento, los policías secuestraron carne vacuna, tres caballos que fueron utilizados para la consumación del hecho, más varios otros elementos de interés a la causa; mientras que los autores están identificados y serían aprehendidos.

El responsable de un campo ganadero ubicado sobre la Ruta Nacional Nº 86, jurisdicción de la Subcomisaría Buena Vista, denunció que el lunes por la siesta, mientras recorría el alambrado perimetral que lo separa del campo lindante, encontró con su peón un vacuno tambeado en un sector boscoso.

A unos metros del animal, observaron a tres hombres montados a caballo con varios perros en el interior del campo, reconociendo a uno de ellos, quienes al observar su presencia se dieron a la fuga hacia una zona de monte.

Tras la denuncia, los auxiliares de la justicia acudieron al lugar y realizaron las diligencias procesales. En inmediaciones al sitio donde encontraron al vacuno tambeado, los uniformados constataron la quema de postes y corte del alambrado perimetral, además observaron rastros de caballos que ingresaban hacia el campo lindante.

Al día siguiente, el encargado del campo en cuestión realizó una ampliación de su denuncia porque luego de realizar el rodeo de los animales advirtió el faltante de un animal vacuno pelaje negro, con marca y señal perteneciente al propietario del inmueble.

Por el caso, se inició una causa judicial por el delito de Abigeato Calificado, con intervención del juzgado de Instrucción y Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia con asiento en Clorinda.

Con los elementos de prueba recabados en torno al caso, se solicitó al juez una orden de allanamiento para el campo lindante, en virtud a que las huellas encontradas ingresan a ese inmueble, por lo que el magistrado valoró las pruebas e hizo lugar al pedido.





Allanamiento





Con la orden en mano, este miércoles cerca de las 10:00 horas se conformó un grupo integrado por personal de la Subcomisaría de Buena Vista, contando con la colaboración de la Unidad Especial de Asuntos Rurales Sección Portón Negro y Frontera.

La comisión policial ingresó al campo lindante con testigos de actuación, donde no se encontraba persona alguna. No obstante a ello, el allanamiento se llevó adelante, encontrándose en el interior del puesto un freezer con unos tres kilos de carne vacuna de reciente faena, aclarando que según el registro de la dependencia policial no se solicitó autorización ni se controló faena en los últimos días.

También encontraron cuatro cabezas de animal vacuno de faena reciente. A unos metros del casco del puesto, entre pastizales, se halló un juego de ensillado con una jerga, sudadera, corona de cuello, montura, pellón, sobrepuesto, una cincha, guacha, tambeador, una tenaza, cuchillos y machetillos, entre otros tantos elementos que son de interés para la causa.

Por otra parte, encontraron un envoltorio conteniendo una sustancia vegetal con olor y características similares a la marihuana, el cual fue corroborado por personal de la Delegación Drogas Peligrosas Laguna Blanca, arrojando positivo para varios gramos de Cannabis Sativa (marihuana).

En las inmediaciones también encontraron un sector utilizado a simple vista como colgadero clandestino, observándose patas, cabeza y cuero de animal vacuno pelaje negro, que coinciden con el semoviente denunciado como sustraído. Además, ganchos y otros elementos utilizados para esa actividad.

En la continuidad de la investigación, también secuestraron tres caballos que presentaban signos de haber sido utilizados recientemente para la comisión del ilícito, y que coinciden con los que fueron vistos por el denunciante.

Todos los elementos descriptos, la carne, los caballos fueron secuestrados en el marco de la causa; en tanto el estupefaciente fue secuestrado por personal de Drogas Peligrosas labrándose al respecto un Expediente Judicial por separado.

Si bien no hubo detenidos, quedó más que justificado con evidencias y elementos de prueba que el lugar es utilizado para faenas clandestinas. Los presuntos autores del ilícito se encuentran identificados y sería inminente sus detenciones.