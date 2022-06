“La boleta única papel es un tema electoral que nada tiene que ver con la realidad que estamos viviendo los argentinos”

Con 129 votos la oposición logró tener el quórum necesario para comenzar la sesión especial que convocó en la Cámara de Diputados de la Nación, para debatir la modificación del Código Nacional Electoral sobre la Boleta Única papel para emisión del sufragio.

En ese sentido, el diputado nacional Ramiro Fernández Patri, expresó que mientras la oposición está ocupada en tratar temas ajenos a la realidad de los argentinos y las argentinas, nosotros queremos tratar temas que preocupan a nuestra sociedad el día de hoy. “La boleta única es un tema electoral, para el año que viene, para cargos nacionales, que nada tiene que ver con la economía, la inflación y la realidad que estamos viviendo hoy en día los argentinos y argentinas.”

“Hoy nuestro gobernador recibió al Ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis para firmar obras para Formosa por 13 mil millones de pesos, que generan reactivación de la economía, nuevos puestos de trabajo y se construyen obras de infraestructura significativas para el desarrollo de la provincia. Mientras, en el pleno de la Cámara estamos discutiendo herramientas electorales que no tienen nada que ver con las preocupaciones de nuestro pueblo.”

“Nosotros creemos que en un momento donde la Argentina tiene otros problemas, debemos tratar proyectos como “Compre Argentino”, donde el Estado se compromete a tener una prioridad sobre las empresas locales, sobre las pymes para las compras del Estado, incentivando la industria nacional; el alivio fiscal para más de 4 millones de monotributistas y más de 140 mil autónomos, que propone aumentar el valor de todas las categorías para que no sean alcanzados por el Impuesto a las Ganancias. Así como también, el proyecto de Renta inesperada, que significa la modificación de algunos artículos del Impuesto a las Ganancias, para que aquellas empresas, alrededor de 400, que han tenido ganancias extraordinarias producto del aumento del precio de los commodities por la guerra, puedan hacer un aporte para el resto de los argentinos.”

Fernández Patri agregó que estos son los temas que desde el gobierno nacional se quieren impulsar para que puedan ser tratados la semana próxima en el recinto.

Además, manifestó que la implementación de la boleta única papel agrava varios problemas: limita la participación, al eliminar la posibilidad de votar la boleta completa, porque no figura la totalidad de los integrantes de la lista. “Con la boleta única, el 60% de la población electoral no tiene toda la oferta electoral en una boleta, y ello complejiza y genera dificultades para que la ciudadanía conozca bien a los candidatos y muchas veces terminan votando por descarte. Por otro lado, no elimina la lista sábana sino que la agrava porque al no haber listas completas en las boletas, es mucho más fácil para los partidos esconder a candidatos impresentables debajo de las mismas.”

Fernández Patri, también recordó que todos los que expusieron en las comisiones dejaron en claro que el sistema electoral argentino funciona bien y garantiza el derecho a elegir de los electores según el art. 37 de la Constitución Nacional. Así como también, destacó que durante las elecciones anteriores no hubo denuncias de faltantes de boletas por ningún fiscal de ningún partido. “Y ese es un dato muy importante'', recalcó, “es como querer cambiar el motor de un auto que anda bien y no solucionar lo que no anda,” concluyó.