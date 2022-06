Hugo Bay: “Ninguna ley nacional ni provincial propicia hacer desmontes”

El doctor Hugo Bay, subsecretario de Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental de la provincia, refutó los dichos del coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace en Argentina, Hernán Giardini, quien señaló en un medio local, que la flexibilidad de la Ley Provincial de Bosques cuadruplicó la deforestación en la provincia.

Al respecto, el funcionario aseveró que “esa ONG responde a intereses foráneos y a salidas mediáticas, que lejos de traer búsqueda de soluciones, genera confusión, utilizando argumentos falsos que nada tienen que ver con la realidad”.

Asimismo afirmó que “ninguna ley nacional ni provincial propicia hacer desmontes”, agregando que “estas no buscan impedir los mismos, sino regularlos con criterios que reduzcan el impacto ambiental”.

Siguiendo esa línea, mencionó que la ley nacional 26.331 de Bosques Nativos, determina “regular los cambios de usos de suelo que involucran una parte de ellos, desmontes”.

En ese sentido, Bay sostuvo que “es una herramienta de gobierno que pretende lograr la incorporación de nuevas áreas productivas necesarias, reduciendo el impacto”.

De ese modo, indicó que “la provincia tiene la suerte de poder contar con sus sistemas naturales y hacer ese ordenamiento de manera previa y preventiva y no como lo hacen otros lugares del mundo que han destruido la naturaleza, de donde vienen estas organizaciones que son solventadas”.

En esa línea, reafirmó que “nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo bien, buscando el desarrollo sostenible y no alcanzar la destrucción de los sistemas naturales”.

Bay señaló que “Formosa realizó un proceso participativo, donde el Ministerio de Producción y Ambiente convocó a miles de formoseños y formoseñas de todo el territorio provincial a participar de talles regionales, logrando la armonización de los intereses”.

A partir de allí se elaboró el proyecto que fue remitido a la Legislatura provincial, siendo aprobado por unanimidad de todos los sectores políticos, la ley 1.660 para la ejecución del Programa de Ordenamiento Territorial de la provincia.

Además, dijo contundente que “nosotros tenemos un ordenamiento ambiental territorial que es único en el país, estableciendo regulaciones no solo de bosques nativos, sino también el cuidado y la conservación de la fauna y la flora”.

Antes de concluir, objetó que “queda claro que el representante del Greenpeace no leyó la Ley de Ordenamiento Territorial, o no la entendió, porque no es verdad que el 75% del área verde puede ser objeto de desmote”.

Explicando que “muy por el contrario, en ese porcentaje existen severas restricciones para el uso productivo, que permita la preservación de nuestros sistemas naturales”.