HAC: La rehabilitación en primera persona

El Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital de Alta Complejidad "Presidente Juan Domingo Perón" cuenta con un equipo multidisciplinario formado por kinesiólogos, profesores de educación física, enfermeros y administrativos que forman parte de los diferentes Programas de Rehabilitación.

Estos son Amputados, Dolor Crónico, Cardio - Pulmonar, Columna, Polineuropatia Diabética y Pie Diabético brindan una atención especializada a cada paciente.

En este sentido Antonio Villalba de 57años, paciente del HAC hace 5 años comentó: “Soy paciente con diabetes, hace seis meses tuve un problema en el dedo que se me complico, en el mes de marzo me hicieron un tratamiento, todo lo posible para salvar mi pierna, como estaba muy avanzada mi enfermedad me amputaron la pierna”.

“Hace dos meses fui operado, mi vida cambio completamente, el hospital que para mí es de gran ayuda, cuando ingresé a operarme fue un servicio que nunca tuve son personas especializadas en todos los sentidos, estoy muy agradecido a todo el personal. Hoy estoy dentro del Programa de rehabilitación del paciente amputado, realizando mis tratamientos”, agregó.

El hospital brinda una rehabilitación global, ya que el compromiso se refleja en dar contención y atención al paciente que está pasando por un proceso difícil como es la amputación; y lo ayuda a regresar a su nivel más alto de función, incluida la reintegración e independencia de la comunidad.