Gildo Insfrán anunció una serie de obras vitales para varios barrios de la ciudad

En su retorno al operativo solidario “Por Nuestra Gente Todo”, que encabezó en la EPEP N° 532 “Dr. René Favaloro” del barrio Divino Niño, el gobernador Gildo Insfrán agradeció a los vecinos por su presencia, tras dos años de parate impuestos por la pandemia por coronavirus.

En este marco anunció la pavimentación de la calle Maipú, desde el barrio Liborsi hasta la Nueva Formosa, con la construcción de un puente sobre el riacho El Pucú.

También la pavimentación de la Avenida Italia desde la Diagonal del barrio Divino Niño hasta la Avenida Circunvalación; y la realización de una obra hidráulica fundamental para mejorar la provisión de agua potable al sector sur de la ciudad, especialmente en los barrios Virgen del Carmen, Pompeya y Santa Isabel. Hecha esta obra, se avanzará con la pavimentación de la Av. Los Pioneros.

Además que en 30 días comenzará la construcción de un nuevo acueducto para dotar de agua hasta el Lote 110, un centro de distribución de 3.700 metros cúbicos y otro centro de distribución que resolverá el problema de agua de los barrios Villa del Carmen, Santa Isabel y Nueva Pompeya.

Dijo que no es casualidad que el último operativo haya ocurrido en el año 2019 en el barrio San José Obrero y que el cronograma del 2022 arranque en el Divino Niño, algo vinculante-dijo- que “nos tiene que hacer recapacitar, de que nosotros verdaderamente estamos bendecidos por Dios”.

En el inicio de su discurso, se refirió al pedido de un niño del barrio, quien le solicitó la construcción del segundo piso de su escuela, ante el crecimiento sostenido de la matrícula, explicó que se debe a que en la actualidad los niños y niñas de los Lotes 110 y 111 concurren a la misma, y pidió calma, porque en poco tiempo esas urbanizaciones tendrán sus propios edificios escolares.

Obras

El gobernador dijo que así como se desarrollan obras del sistema cloacal en los barrios Villa del Rosario, San Juan Bautista y Liborsi, lo propio ocurrirá para el los barrios 12 de Octubre, Divino Niño, y también Lote 110 y Lote 111.

Al referirse al barrio Nueva Formosa, recordó que ya viven 3 mil familias, con una planificación total de 5.600 viviendas, crecimiento que fue detenido durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri. Recalcó que tras el cambio de gobierno la construcción de viviendas avanzó y anticipó que “dentro de poco se harán los sorteos para que nuevas familias tengan su casa propia”.

Expresó que este crecimiento trae además de progreso, algunos inconvenientes en los que se trabaja, por ejemplo en los servicios de energía eléctrica, agua potable y el tránsito vehicular en la zona.

Recordó que el acueducto actual alimenta cinco centros de distribución ubicados en los barrios 2 de abril, San Antonio, La nueva Formosa, Cono Sur y Villa del Carmen.

“Vengo a anunciarles que dentro de 30 días se inicia una obra extraordinaria para resolver este problema, es un nuevo acueducto que nace del central, sobre la avenida Juan Domingo Perón y Estanislao del Campo, para dar agua hasta el Lote 110, un centro de distribución que tendrán 3.700 metros cúbicos, 3.700.000 litros para distribuir por día y que cada hogar no tenga que padecer la falta de presión, o en definitiva que no llegue el agua” precisó.

“Esto es el Modelo Formoseño, pero no termina ahí esa obra, sigue y lleva hasta el centro de distribución de la Nueva Formosa y se hará un centro de distribución ahí para ampliar el que está en 1.700 metros cúbicos, es decir 1.700.000 litros por día, para resolver el problema del agua de Villa del Carmen, Santa Isabel y Nueva Pompeya” detalló el gobernador.

Otro de los factores a solucionar es el intenso tránsito vehicular en la zona de la avenida Néstor Kirchner y la Autovía, tras recordar la construcción de un puente sobreelevado, reconoció que de todas formas “transitar por la avenida Néstor Kirchner hasta la Nueva Formosa es un martirio”.

Aquí destacó el trabajo con el intendente de Formosa, Jorge Jofré, que algunos pretenden verlos peleados. Al contrario dijo que “somos compañeros y amigos” y planifican acciones en conjunto.

En este marco anunció la próxima construcción de una avenida que va a salir de la cabecera de la avenida Diagonal, se vinculará con la avenida Italia y será pavimentada. “Vamos a pavimentar la calle Italia, que saldrá directamente a la Circunvalación pasando por un costadito de la Moreau de Justo, será una avenida de doble mano” anticipó.

Anticipó que además “vamos a hacer la conexión de la calle Maipú, un puente sobre El Pucú, y de esta manera, los (vecinos) de la Nueva Formosa, tendrán otra salida”.

En otro pasaje de su discurso, Insfrán se refirió a los que cultivan el odio. “Me tiene sin cuidado, me interesa que piensan ustedes y me doy cuenta que piensan bien, porque cuando llega la hora de votar, los números cantan. Nos amenazaban, que iban a hacer más o menos la revolución francesa, ¿a mí me van a hacer tener miedo? Se equivocan” sentenció.

“Si nosotros decimos que iremos a tal lugar, y si quieren estar, qué estén, no hay inconvenientes” sostuvo.

Defensa al federalismo

Al finalizar su alocución se refirió a los gobernadores del Norte Grande y su defensa al federalismo. “Saben porque puedo venir a decirles estas cosas, porque tenemos un gobierno nacional y popular, y por sobre todas las cosas, federal, federalismo que los gobernadores del Norte Grande defendemos y así lo haremos a capa y espada, porque muchas de las obras que estoy anunciando estarán financiadas por el gobierno nacional y otras por el Tesoro Provincial, en común acuerdo con la intendencia de Formosa” subrayó.