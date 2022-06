Fernández Patri: “El alivio fiscal va a ayudar a 37 mil formoseños que trabajan día a día.”

Convocada por el oficialismo y bloques aliados, la sesión especial de la Cámara de Diputados de la Nación sesionó para tratar varios temas en agenda, especialmente el proyecto impulsado por el titular del Cuerpo, Sergio Massa, sobre alivio fiscal para monotributistas y autónomos que fue aprobado por unanimidad, con 237 votos afirmativos.

En ese contexto, el diputado nacional Ramiro Fernández Patri señaló que 4 millones y medio de monotributistas y 140 mil autónomos de todo el país se verán beneficiados. “Hoy aprobamos por unanimidad, el alivio fiscal que va a ayudar a 37 mil formoseños que trabajan día a día. Este proyecto aliviará el bolsillo de los monotributistas al subir los topes máximos de facturación desde julio 2022 sin modificar la cuota que pagan los mismos. De esta forma, no saltarán hacia una escala mayor ni quedarán fuera del Régimen Simplificado si su facturación creció en términos nominales por efecto de la inflación.”

Respecto a los autónomos que están alcanzados por el impuesto a las Ganancias, Fernández Patri explicó que se incrementaron las deducciones a fin de que el mínimo no imponible quede más equitativo o cercano al que aplica a los empleados en relación de dependencia. “Recordemos que hace poco se subió el mínimo no imponible a 280 mil pesos de facturación bruta para que los trabajadores en relación de dependencia no sean alcanzados por este impuesto, pero faltaba solucionar la situación de los monotributistas y de los autónomos.”

Por otra parte, los diputados nacionales también debatieron la prórroga de las asignaciones específicas previstas para las industrias e instituciones culturales. “En el año 2017, en el consenso fiscal firmado por el gobierno de Mauricio Macri, se limitaron temporalmente a diciembre de 2022 las asignaciones específicas de algunas áreas de las industrias culturales.

Con la extensión que propone este proyecto hasta el 31/12/2072, se busca el sostenimiento de sectores de la cultura nacional tales como el INaMu (Instituto Nacional de la Música), el INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales), el INT (Instituto Nacional del Teatro), la CoNaBiP (Comisión Nacional de Bibliotecas Populares) y el FOMECA (Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual).

Fernández Patri aseguró que estas asignaciones provienen de los gravámenes sobre los premios ganados en juegos de sorteo (loterías, rifas y similares) y sobre concursos de apuestas de pronósticos deportivos distintos de las apuestas de carreras hípicas. Además, indicó que este proyecto propone darle a este beneficio un carácter federal.

Para cerrar la sesión los legisladores nacionales trataron la creación de un régimen transitorio de reintegros impositivos para la adquisición de taxis; la capacitación obligatoria, periódica y permanente sobre la cuestión Islas Malvinas para todas las personas que desempeñen la función pública en todos sus niveles y la transferencia y cesión al dominio nacional de áreas protegidas para la creación de Parques Nacionales.