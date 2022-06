El preparador de futbolistas Fernando Signorini brindará una charla en el Centro Cultural Municipal

El próximo sábado 11 de junio, desde las 18 horas, en el Centro Cultural Municipal, el reconocido preparador de futbolistas Fernando Signorini brindará una charla deportiva de manera gratuita, dirigida a niños, niñas, futbolistas, dirigentes deportivos y al público en general.

Al respecto, el experimentado profesional deportivo, quien ha trabajado junto a Diego Maradona, Lionel Messi, César Luis Menotti y Carlos Salvador Bilardo, entre otros, expresó: “Va a ser un placer llegar a Formosa porque es la única provincia argentina en la que aún no he podido poner un pie. Esta posibilidad surgió a través de un contacto con el intendente de la ciudad, Jorge Jofré, ya que tenemos un amigo en común. Seguramente será una gran experiencia”.

“La charla transcurrirá de acuerdo a lo que el auditorio proponga ese día, porque a mí no me gusta ese tipo de conferencias magistrales en la que uno se presenta, habla y no da lugar al debate. Así como habrá mucha gente interesada en conocerme, yo también quiero conocer a la gente de Formosa: cómo viven y piensan, los sueños y objetivos que tengan ligados al deporte”, manifestó Signorini.

Más tarde, hizo referencia a una de las premisas actuales que rodea al fútbol, asegurando que “en vez de ser una excusa para ser feliz, el fútbol pasa a generar angustia debido a la idea de que ‘ganar como sea’ y que ‘ser segundo es un fracaso’ ha quedado instalada. En estos tiempos ha cambiado el objetivo por el que se juega”.

“Además, el fútbol se ha transformado en un objeto de manipulación de masas en los medios de comunicación para correr el eje de cosas que están sucediendo en el mundo y son más importantes, en algunos casos, situaciones atroces. Como formadores no podemos alejarnos de la realidad, por eso les tenemos que darles herramientas a los niños y niñas desde muy pequeños para que no sean como el sistema quiere que sean, sino como ellos quieran ser. El objetivo de la charla será reflexionar acerca de todas estas cuestiones”, explicó.

Para finalizar, Signorini destacó algunas de las experiencias que más han marcado su carrera profesional: “Yo estuve casi 12 años como preparador personal de Diego Maradona, y lo acompañé en cuatro mundiales -en el Mundial del 2010 como preparador físico de la Selección Argentina-. Tuve, además, el privilegio de trabajar con los dos técnicos campeones del mundo con el seleccionado argentino: César Luis Menotti y Carlos Salvador Bilardo; estuve junto a Lionel Messi y eh recorrido más de 40 países del mundo en toda mi carrera. Sin embargo, mi hambre no se ha saciado; sigo recorriendo lugares y, en esta ocasión, será un placer llegar a Formosa.