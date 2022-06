Defensa al Consumidor se reunió con entidades bancarias para trabajar contra el ciberdelito

Este jueves por la mañana, la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario mantuvo una reunión de trabajo con referentes de las distintas entidades bancarias que tienen sede en la provincia, con el fin de planificar acciones articuladas para combatir y prevenir los casos de ciberdelito.

Del encuentro también participaron el Defensor del Pueblo, Leonardo Gialucca, referentes de la Procuraduría Fiscal y personal de la Policía de la Provincia de Formosa.

Al respecto, AGENFOR conversó con el titular de Defensa al Consumidor, Édgar Pérez, quien brindó detalles acerca de las cuestiones abordadas durante la reunión.

“El motivo de la reunión es poder abordar la problemática que hoy estamos compartiendo como Defensa al Consumidor, el ciberdelito bancario, que afecta el recurso de quienes han hecho su denuncia y otros tantos que seguramente también están siendo afectados”, indicó.

Y agregó: “Como gobierno entender la problemática, no sólo porque se esté dando en este último tiempo de forma creciente en el mundo, en Argentina y Formosa no es la excepción, sino buscar las vías de solución, las herramientas que son la información y prevención para que los casos que hoy son tramitados como denuncia puedan resolverse y prevenir que no sigan sucediendo”.

En ese sentido, el funcionario sostuvo que muchos de los casos que compartieron durante la reunión “son comunes en todas las entidades bancarias” y celebró que, por normativa del Banco Central, “se han endurecido las medidas de seguridad obligatorias para los bancos, que están siendo monitoreados y fiscalizados”.

“Si alguien ingresa a una cuenta sea cual fuera no es porque es simple hackear a una entidad crediticia, sino también porque bajo vías, muchas veces impensadas, se accede a una cuenta de un cliente del banco, allí es donde interviene la entidad bancaria, nosotros como organismo de gobierno, toda la estructura del Estado involucrada en esta cuestión para hacer prevención e información”, explicó.

Y aclaró: “Puede ser que se resuelva el caso hoy, pero puede ser que, si no tengo la información suficiente o no preste atención, vuelva a caer presa de estos delincuentes que están a la orden del día, que tienen todas las herramientas y quizás sin saber o sin querer estoy brindando una información que afecta a mi patrimonio”.

Además, Pérez destacó que “se viene trabajando de esta manera” y el área de Delitos Económicos y Ciberdelitos de la Policía “forma parte de esta situación para ir buscando la solución” ya que muchos casos se resolvieron y otros están en vías de hacerlo, “porque también la participación, al momento de realizar la denuncia, está orientada hacia esa área de gobierno; e incluso las circunstancias de denuncia pueden llegar a la vía judicial”.

“Hoy el movimiento del dinero a través de diferentes cuentas que lo puede rastrear una entidad bancaria, nos sirve de información, en eso trabajamos, en los mecanismos de la información rápida, para que quizás con una medida judicial se logre frenar el movimiento de dinero que es habitual de cuenta a cuenta y poder rescatar lo que se le está sustrayendo al consumidor que denuncia”, argumentó.

Y añadió: “El rol de la justicia es muy importante, la celeridad con la que actuamos, porque todos sabemos con la fluidez que hoy circula el dinero, las herramientas tecnológicas, la web, todo lo que es la comunicación vía internet, es muy fluida, es muy cómoda, pero a veces nos expone a situaciones como estas que debemos saber manejar, aprender las trampas que hacen quienes están detrás de esto y es el rol que debemos cumplir todos, más como organismos de gobierno, dar información, alentar que se denuncien los casos”.

En cuanto al Hot Sale, que finalizó el pasado miércoles, el titular de Defensa al Consumidor declaró que “estamos evaluando si hubo este tipo de estafas” durante estas compras y anticipó que “seguramente lo va a haber”, ya que, consideró que “un fin loable, que puede ser vender una mercadería a un precio especial, trae atrás ciertos riesgos que sobre todo en un medio como la web está tan propensa a que suceda”.

“Y como vincula siempre una tarjeta de crédito o cuenta bancaria tenemos que hacer foco, seguro los casos que puedan darse los vamos a recibir como denuncia, tramitar; y también la participación de las entidades bancarias y el consumidor son muy importantes para evitar, pero también para prevenir al resto que no caigan presos de esos delitos”, subrayó.

Por su parte, Mónica Galeano, directora de Protección Jurídica de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor, fundamentó que “los bancos tuvieron muy buena predisposición para mejorar los canales de comunicación, acelerar el tratamiento de estas denuncias, mejorar los sistemas de seguridad y dar información a los consumidores y los usuarios”.

“Las denuncias la pueden hacer en la Subsecretaría de Defensa al Consumidor en Fontana 840 de manera presencial o de manera online a través de los canales abiertos como el mail denunciaconsumidor@formosa.gob.ar”, precisó.

Y desarrolló: “Hacer primero el reclamo ante el banco y después nosotros le asesoramos cómo hacer la denuncia si se trata o presumen que se trata de un ciberdelito o estafa bancaria, en Delitos Económicos, para que pueda seguir el curso de la denuncia penal”.

Asimismo, dio a la comunidad una serie de recomendaciones para prevenir este tipo de delitos como, por ejemplo, “que no compartan sus claves, tengan muchas precauciones a la hora de navegar por internet, entrar a plataformas seguras, no compartir datos en ninguna plataforma de internet”.

“Los bancos no piden ningún tipo de información confidencial como la clave, no piden por teléfono ni WhatsApp, es privado y no lo deben compartir”, aseveró.

Por último, Galeano anunció que desde el organismo tendrán una próxima reunión con las empresas telefónicas, porque “también detectamos en las denuncias que recibimos que vulneraron algunos teléfonos, chip, entonces los ciberdelincuentes están operando de esa forma”.