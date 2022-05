Servicio de Urología del Hospital de Alta Complejidad

Estos tres caballeros son conocidos y reconocidos por los varones que apelamos a su capacidad profesional para aliviar nuestros padecimientos. En mi caso , hace ya muchos años que estoy en sus manos y estimo que lo seguiré estando hasta que Jesús me convoque a sus dominios. Ellos son los doctores Nicolás Urday, Walter Wirz y Rogelio Luco Montero. Ellos son los que me diagnosticaron, trataron, intervinieron en prácticas quirúrgicas y me derivaron al Instituto Fléming donde quedé en manos del doctor Federico Losco. Este trío se ha convertido en mi familia en estos años. Deben soportar mis impaciencias, temores e incertidumbres. de allí que en este Día del Médico Urólogo los abrace fraternalmente y les manifieste públicamente mi gratitud por tanta dedicación y comprensión. Gracias doctores, gracias caballeros, gracias seres humanos altamente sensibles y felíz día!

( Justo L. Urbieta)