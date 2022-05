Se desarrolló con éxito una nueva jornada de Ferias Francas del PAIPPA

Este viernes por la mañana, se llevó a cabo una nueva exitosa jornada de Ferias Francas del Instituto PAIPPA en sus dos puntos de venta en la ciudad capital: el playón del organismo, ubicado en Padre Grotti N°1040, y en el predio ferial del barrio La Paz.

Como en cada edición participaron de la actividad productores paipperos del interior de la provincia y también de capital.

En esta ocasión, las ferias contaron con ofertas exclusivas como la bolsa de pomelos a 300 pesos, dos kilos de papa o de cebolla a 150 pesos, dos kilos de tomate a 300 pesos, mandarina a 150 pesos la docena, acelga a 100 pesos el mazo, choclos a 50 pesos cada uno, entre otros.

Además, hubo productos elaborados por manos formoseñas como chipa guasú, quesos, y las respectivas frutas y verduras de estación.

Al respecto, AGENFOR conversó con Rita, una vecina de 72 años que fue reconocida en el reciente evento de Formosa da Gusto como productora formoseña.

“No es tanto el premio, sino la acción y reconocerle algo a la gente que trabaja, es un incentivo muy grande, porque hoy yo estoy muy animada, con más ganas de hacer las cosas y así tiene que ser”, sostuvo.

Asimismo, la productora indicó que su especialidad es la elaboración de mermeladas de diversos gustos, salsas picantes, escabeche de todo tipo y dulces en trozos, como de mamón o kinoto.

“Tengo que volver a producir, porque en el Formosa Da Gusto se vendió tanto, fue una ayuda muy buena para la gente después de esta pandemia como se vendió y comportó el público en comprar, porque es una colaboración para todos los que hacemos la feria y llevamos algo a vender”, manifestó.

A su vez, Rita produce una particular mermelada sabor mandioca y contó que la idea surgió porque “un día una amiga me vino a comprar mermelada de guayaba y me dijo por qué no haces mermelada de mandioca, probé, salió riquísimo y lo pusimos a la venta”.

“Es una cosa que hay que procurar nomás y todo sale”, opinó.

Por último, detalló que los frascos de un kilo de sus elaboraciones tienen un costo de 900 pesos, mientras que los de medio kilo salen 600.

“De lo que sea menos de berenjena que está un poquito menos; después la salsa picante está 400 y los pickles de un kilo a 800 pesos”, finalizó.