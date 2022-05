Cabrera: “Naidenoff y toda la oposición salieron trasquilados”

El presidente provisional de la Cámara de Diputados de la Provincia, Dr. Armando Felipe Cabrera, se refirió así tras conocerse el sobreseimiento del gobernador Gildo Insfrán y todos los acusados en el desprendimiento de la causa Ciccone, por la reestructuración de la deuda de la provincia.

“Naidenoff y toda la oposición salieron trasquilados, por querer hacer política con la mentira y la calumnia en lugar de buscar una propuesta superadora que conquiste a los formoseños en la búsqueda de una vida mejor para todos”.

El Lawfare, señaló Cabrera, es decir “el mal uso y abuso de la ley para fines políticos y militares lo utilizaron en Formosa contra el gobernador Insfrán, con Naidenoff como abanderado de la oposición”.

Pero la “mentira sostenida por grandes medios, cayó por su propio peso y quien buscó el menoscabo, terminó menoscabado, terminó trasquilado”, espetó.

“Claro que esta acción contra el gobernador Insfrán, fue orquestado por el macrismo, que fue colocando en lugares clave a jueces y otros funcionarios judiciales relacionados a su espacio, basta con recordar la designación por decreto de magistrados supremos”, agregó.

Cabrera consideró que Naidenoff, el senador por la minoría, al igual que políticos de otras partes del continente, “trabajan para las grandes corporaciones multinacionales”, que buscan eliminar a todo gobernante que defienda el interés de los trabajadores, encontrando un nuevo medio, el Lawfare, como en décadas pasadas se recurría a golpes de estado cívico-militares”.

A pesar de todo, la Justicia determinó que en los actos funcionales donde intervino Insfrán no hubo relación con la contratación de la firma The Old Fund, en tanto el “arrepentido”, Branderbrole recibió una jugosa recompensa por participar del Programa de Protección de Testigos, durante el gobierno de Macri y puso un lujoso hotel”, concluyó.