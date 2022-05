Aventura sobre ruedas en el Skate Park del barrio San Francisco

Con una gran cantidad de participantes, y un imponente marco de público, tuvo lugar este domingo, en el Skate Park del barrio San Francisco, el Campeonato Argentino de Skateboarding, correspondiente a la segunda fecha de clasificación del NEA.

Las categorías que tuvieron competencia, en la modalidad “Street”, fueron: sub 10, sub 14, sub 18 y mayores de 18 años, en las ramas masculina y femenina. A continuación, se compitió en la modalidad “Best Trick”, que entregó importantes premios.

En la oportunidad, además, se llevó a cabo la presentación de la Escuela de Skate Formosa.

En referencia al evento, el cual contó con el apoyo del Municipio capitalino, el presidente de la Asociación de Skaters Unidos de Argentina, Gabriel Benítez, expresó:

“Este deporte emergente que permite tener una percepción de las distintas propiedades que tiene el cuerpo: conocer la parte física para controlarla, el equilibrio, los riesgos”.

“Hubo participantes de toda la región, entre ellos de Corrientes y Resistencia, más los skaters locales que tienen mucho talento, pero que necesitaban un campeonato para poder competir a nivel nacional”, sostuvo.”Quiero destacar especialmente el apoyo de la Municipalidad de Formosa para la realización del campeonato, que se ha demostrado predispuesta desde el comienzo, dándole la importancia que requiere un evento de esta envergadura”, finalizó.

El intendente capitalino, Ing. Jorge Jofré, estuvo presente en el evento, compartió la tarde con los asistentes, disfrutó de la competencia e intercambió ideas con los skaters, a la vez que afirmó la importancia de que se “realice en Formosa este campeonato del que no solo participaron el NEA y NOA, sino otras regiones del país, esperando siempre que algún formoseño integre la clasificación. La gente del barrio y los participantes son los verdaderos artífices para que estos eventos alcancen esta magnitud, nosotros simplemente como comuna acompañamos a la juventud formoseña en todo lo que sea deportes, artes y toda disciplina que involucre habilidad y talento”, destacó para concluir.