“Al que le quepa el sayo que se lo ponga”

Estamos ante la recurrente crítica de aquellos que surgen desesperados por ubicarse en el escenario político, dónde precisamente no se han colocado por acciones de beneficio colectivo sino más bien por lo único que hacen; juzgar y criticar.

Vemos como algunos integrantes de la oposición continúan mostrándose “preocupados” y dibujando pretendidas estrategias para marcar las deficiencias de obras,..situaciones barriales o de urbanizaciones que parecería que los incorporaron recientemente en sus GPS o radares, con la seguridad de que muchos al asumir en su cargos, ni sabían dónde quedaban y menos aún todo lo que existe fuera de las 4 Avenidas.

Quisiera pensar que quizás hablan y opinan desde la ignorancia o el desconocimiento o tal vez solo por dar la Nota del día y así justificar su sueldo.

Sería un poco más relevante que en vez de hacer esfuerzos para mostrarse “preocupados” o armar “proyectos que señalen deficiencias” ..SE OCUPEN”. Infórmense, vayan a terreno y vean las obras que se están realizando y por qué en algunos casos ciertos lugares ante la caída de copiosas lluvias pueden quedar anegados, etc, etc.

Pero lo llamativo es cómo su preocupación radica especialmente en 2 Lotes urbanos de la ciudad. Pero da la casualidad que cuando fueron gobierno no movieron un dedo ni se les cayó una idea para ocuparse y hacer algún aporte sobre este tema.

Y hablando de aporte. Todas las obras que se realizan en los Lotes que les preocupa, se financian con recursos del estado provincial y además aún en los años nefastos de la Gestión de Macri, donde nos “neutralizaron” y paralizaron durante cuatro años todas las obras que debía financiar el gobierno nacional para todos los formoseños, aun así el Gobierno Provincial continuó construyendo.

Vienen y juzgan nuestro Modelo Formoseño, examinan obras que están en ejecución, ponen en discusión las condiciones de habitabilidad, e incluso quieren hablar de inclusión, cuando todos conocemos las muestras de desprecio y desinterés que han tenido hacia el pueblo desde sus espacios políticos durante su gestión.

Muchos de los que critican y descalifican permanentemente son los mismos que celebraban y promocionaban hace algunos años, la inauguración en la ciudad de un cartel de futuro balneario que nunca hicieron y o los que mintieron durante 4 años con discursos y carteles de supuestas obras incluidas en un “Plan Belgrano” que nunca hicieron..

Los conocemos, sabemos de dónde vienen y cuáles son sus intereses, los mismos que demostraron cuando les tocó asumir un gobierno con el que le han hecho tanto daño a nuestro país.

Su proyecto parecería ser el de un débil castillo de arena ya que cuando llega el momento de ocupar determinados cargos prima el interés y las mezquindades personales y es allí cuando que se “desparraman” con el más tenue viento norte.

Se esconden para evadir responsabilidades, pero están listos para actuar cuando la cámara se enciende.

Y cómo decía el general Perón: “He visto malos que se han vuelto buenos, pero no he visto jamás un bruto volverse inteligente.” Ojo,,, creería que no es el caso de Ustedes “los preocupados”.