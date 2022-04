Ugelli felicitó a los trabajadores del IPV en su 50 aniversario

Además, informó que, desde sus inicios en 1972, la institución construyó más de 36 mil viviendas en todo el territorio provincial en sus distintas modalidades.

En diálogo con AGENFOR, el administrador del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Marcelo Ugelli, celebró los 50 años del organismo e hizo llegar sus felicitaciones a todos los trabajadores del lugar, a quienes catalogó como “compañeros con los que conformamos un equipo de trabajo”.

“El 10 de abril cumplimos 50 años de vida de esta institución, que tiene una función tan importante como es la de brindar el derecho a la posibilidad de acceder a la vivienda a la gente. Desde 1972, lleva más de 36 mil viviendas construidas en todo el territorio de la provincia, en distintas modalidades”, indicó.

En ese sentido, recordó que durante el gobierno de Néstor Kirchner se pudo acceder a la modalidad para los pueblos originarios con más de dos mil casas construidas, así como también la tipología para la ruralidad, las más de 1500 “casas PAIPPA”, cerca de 3500 completamientos con el programa Mejor Vivir, “es decir, una importante obra que a lo largo de los años se viene realizando”.

“Es muy importante la posibilidad que, en todo este tiempo, nos da el gobernador Insfrán de seguir apostando cada día a más, con los vaivenes que tiene la política habitacional nacional, digamos que cuando coincide con nuestra ideología acelera; y cuando no coinciden, se detiene a nivel nacional, sin embargo, nosotros con la política habitacional provincial seguimos produciendo y no nos quedamos nunca para la gente”, señaló.

Y añadió: “Prueba de ello fue la gestión del gobierno nacional anterior que no nos financió en definitiva ni sola vivienda nueva; y sin embargo nosotros seguimos entregando de acuerdo al plan que había establecido el gobernador con las soluciones nuestras y con las demás soluciones habitacionales que además la provincia posee”.

En ese marco, el funcionario aseveró que “este cincuentenario nos encuentra en plena gestión, olvidando un poco el pasado, y con más viviendas en producción”; y precisó que cerca de dos mil casas se están construyendo en la Nueva Formosa, donde “hemos podido conveniar y poner en valor, recuperar los precios como tienen que ser, establecer nuevos planes de trabajo con las empresas”.

“Simplemente pueden darse una vuelta por la Nueva Formosa, mirar como hemos crecido en obras infraestructurales que hoy mitigan, por ejemplo, en esta época que son lluviosas tenemos un mejor desempeño del funcionamiento de nuestro desagüe infraestructuralmente, hemos crecido en pavimento, no digo que es óptimo, pero estamos en el camino de ir solucionando esos problemas dentro de una planificación que es costosa y que la provincia se hace cargo de financiar todas esas tareas en la mayor parte de los casos”, argumentó.

También Ugelli se refirió al “novedoso plan” de Casa Propia – Construir Futuro, que reactiva la economía e implica la obra pública a través de las viviendas, generando miles de puestos de trabajo en todo el interior de la provincia.

“Tenemos más de 30 proyectos presentados en la Nación, que 25 de ellos ya han sido aprobados, qué más de 1704 viviendas están licitadas, hemos hecho el acto licitatorio aquí en el instituto y están en distintos caminos, en distintas etapas para el inicio y la ejecución de esas obras”, detalló.

Y agregó: “Seis localidades que ya tienen acta de inicio obras, que están poniendo carteles, que están preparando terreno, que se están demarcando, que están en Buena Vista, en Herradura, Laguna Blanca, Las Lomitas, Riacho He He, no me quiero olvidar de ninguna, pero son obras que van a generar un importante aporte al desarrollo local, con dinamización de la economía y mano de obra genuina”.

Por otro lado, el titular de IPV, destacó que el organismo cuenta con equipos de trabajo en distintas áreas y que son todas “tremendamente importantes”, por ejemplo, uno de ellos tiene la tarea de generar proyectos y aprobarlos en las distintas reparticiones, ya que “nosotros gestionamos viviendas en su gran mayoría, pero también mejoramientos del barrio, que lo hacemos con fondos internacionales, nacionales y propios de acuerdo al programa que se trate, y en cada uno de ellos hay que cumplir con una serie de requisitos desde lo económico, social y ambiental”.

“Grandes proyectos se han realizado y siguen realizando todos los días, el área social que trabaja incansablemente desde las inscripciones aquí y hemos relevado ya más de 30 localidades en el interior, donde hemos hecho inscripción para los postulantes nuevos y le hemos dado la posibilidad a la gente de que se inscriba; y saber que toda la documentación de familia que ingresa aquí dura por lo menos 30 años, esa es la tarea que realiza el área social”, manifestó.

Y siguió: “Las áreas administrativas con la rendición, aquí todos los meses se rinden cuentas, nosotros manejamos fondos nacionales, fondos federales, fondos internacionales a veces, tenemos auditoría de cada una de esas cosas y todos los meses se piden fondos y se rinden cuentas, es decir, ese el sistema, para que le quede claro a la gente cuando por ahí hablan de todas esas cuestiones raras que le quieren meter en la cabeza”.

Por último, Ugelli aseguró que “es un trabajo muy serio” el que llevan adelante desde la institución y reiteró sus felicitaciones “a todos mis compañeros de trabajo que conformamos un equipo, que pretendemos estar a la altura de las circunstancias de todo lo que nos pide nuestro gobernador”.