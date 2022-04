"La inflación es un mal grande que en otras épocas se llevó puesto a un gobierno", dijo Ibáñez

En declaraciones formuladas este 8 de abril de 2022 al colega Jorge Arias de Canal 11 TV, el ministro de Economía, doctor Jorge Oscar Ibáñez, considera que en la actualidad más allá del tratamiento del acuerdo con el FMI, “ el problema mayor que vivimos todos los argentinos y los formoseños es la inflación”.

“Esta escalada desmesurada, especulativa de los precios, especialmente de los alimentos no tiene justificación alguna para que haya alimentos que en 30 días subieran un 40 por ciento cuando no se movió el dólar y las paritarias recién se can a dar ahora”, puntualizó.

“No sabemos qué es lo que les aumentó a estas 18 grandes empresas que son las que fijan el 90 por ciento de los productos…Nuevament es ña especulación financiera”, sugirió.

Ibáñez explica que no pueden las provincias generar medidas para combatir eso :”Hacemos otras cosas como acercar a los productores a los consumidores, subsidiamos la energía, el transporte y el gas tratando el gobernador de dar el máximo aumento salarial posible”.

Reconocer sin embargo el ministro que todos estos son paliativos porque “el problema mayor de hoy se llama inflación y para poder derrotarla necesitamos de la unidad no solamente de los políticos sino de los trabajadores, los empresarios es decir el estado presente. Sino no vamos a poder derrotarla”.

Advirtió que la inflación es un mal muy grande a punto tal que en otras épocas de país se ha llevado puesto un gobierno.