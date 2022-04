El Senado empezó a tratar el proyecto de creación de un fondo para pagar la deuda con recursos fugados al exterior

El Senado inició, hoy, el tratamiento del proyecto de ley que apunta a recuperar fondos fugados al exterior y no declarados para pagar la deuda pública argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que esta mañana recibió un fuerte respaldo del movimiento obrero organizado.Sucedió en el plenario de la comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda, donde se analizó el proyecto que crea el Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI, y por donde pasaron economistas invitados que en general respaldaron también la iniciativa.El jefe del bloque de senadores y senadoras nacionales del Frente de Todos, José Mayans, salió al cruce de algunas afirmaciones sobre los datos de la deuda vertidos por algún senador de la oposición. Al respecto, señaló:”Hay datos que son inobjetables, están certificados en la secretaria de Finanzas de la Nación y no hay forma de inventarlos”.Dijo que, desde la comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Pago de la Deuda Externa, se gira “el informe del comportamiento permanente de la deuda” y allí está certificado que, en diciembre del 2015, “la deuda era de 222 mil millones de dólares y equivalía al 40 por ciento del PBI nacional”, la mitad en pesos, y, en 2019, cuando el macrismo dejó el gobierno, los compromisos de la Argentina ascendían a “los 323 mil millones de dólares; es decir, cien mil millones de dólares más”.“La otra realidad es que la deuda, hoy, está en 365 mil millones, creció un poco más de cuarenta mil millones”, aclaró el formoseño, pero recordó que en una primera etapa hubo que renegociar deuda con privados en jurisdicción local y extranjera y que el gobierno no cuenta con ley de Presupuesto Nacional aprobada, por responsabilidad de la oposición parlamentaria.“No hay que olvidar que tenemos una deuda externa y una deuda interna con la pobreza, con la indigencia, con la educación, con la salud, con el trabajo, con la seguridad, con la defensa, con la implementación de políticas de desarrollo, con la inversión pública”, señaló el senador peronista.También, advirtió que “el problema ocurre cuando se monta una bicicleta financiera”, a tasas del 84 por ciento. En cambio consideró válido asumir créditos para resolver problemas como el energético y, por ejemplo, invertir en la instalación de un gasoducto o la construcción de una represa hidroeléctrica.Por eso, entendió necesario “buscar una salida” e insistió en que la intención del proyecto en estudio es “captar de la evasión, de lo no declarado, de lo ilegal” y ver “quiénes fueron los que trabajaron en esto, cuáles fueron los bancos que facilitaron la fuga”.A su turno, la vicepresidenta de la bancada FdT, Anabel Fernández Sagasti, remarcó que el tema en cuestión genera “un debate candente” porque se trata de ver “cómo resolvemos el pago de la deuda y sobre quiénes va a recaer”. “Como bien decía hoy el presidente de mi bloque (por Mayans) hay argentinos que no han nacido y ya deben plata”, reseñó.Señaló, además, que, con la norma, “sumamos herramientas a la AFIP y a la UIF, pero también a la justicia para levantar el secreto fiscal, el secreto bancario y secreto bursátil”.E insistió que el objetivo de la ley es “encontrar los dólares” que se fugaron y establecer “una política de Estado que trascienda, que sea una ley, y que culturalmente nos haga entender que las riquezas tienen que quedarse en la Argentina. Es una herramienta al Estado, no para un gobierno”, remarcó la mendocina.El plenario pasó luego a un cuarto intermedio para un nuevo encuentro, en el que se espera una nueva ronda de especialista para que opinen sobre el proyecto.