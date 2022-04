El Municipio realizará un operativo especial de castraciones en el barrio Santa Isabel

La directora del área de Zoonosis y Protección Animal de la comuna capitalina, Beatriz “Kita” Segovia, informó que el próximo viernes 29 de abril se realizará un operativo especial de castraciones gratuitas en el barrio Santa Isabel, dando continuidad al Programa Municipal de Equilibrio Poblacional de perros y gatos (PROMEPO) que se desarrolla en todo el ejido urbano.

“El próximo viernes 29 de abril, que es el Día del Animal, se llevará a cabo un operativo especial de castraciones gratuitas en las instalaciones del Club Sargento Rivarola, en el barrio Santa Isabel. Además, durante toda la jornada se brindarán atenciones básicas, desparasitaciones, se aplicarán vacunas antirrábicas y se ofrecerá asesoramiento acerca de cuestiones legales”, precisó la funcionaria.

En ese sentido, señaló que “el pasado lunes 18 iniciamos la recorrida en dicho barrio para realizar un relevamiento de la cantidad de animales que requieren el servicio de castración, cumpliendo con el expreso pedido de los vecinos y vecinas. Estuvimos dialogando con ellos y nos manifestaron que como es un lugar bastante alejado del centro de la ciudad se les hace complicado llevar a castrar a sus animales”.

Seguidamente, anunció que este lunes 25 y el martes 26, a partir de las 9.30 horas, en las instalaciones del Club Sargento Rivarola se estarán otorgando los turnos a los vecinos y vecinas del barrio y, en el caso de que la demanda sea muy alta, se programará un nuevo operativo en días posteriores”.

Al mismo tiempo, remarcó que continúan desarrollando el programa de castraciones, tanto en el Centro Municipal de Atención Animal “San Roque” (CeMAA) como en el local ubicado en la Manzana 69 del barrio República Argentina, en la Jurisdicción Cinco.

En el CeMAA, las castraciones se realizan los días martes y jueves, desde las 13 horas, y los días sábados, a partir de las 8 horas de la mañana. En este caso, los turnos deben solicitarse a través de WhatsApp, al número 3704642721, de 9 a 15 horas.

Los vecinos y vecinas de la Jurisdicción Cinco, en tanto, pueden acceder al servicio de castraciones en el edificio ubicado en la intersección de las calles Juan Somacal y Armando De Vita y Lacerra, en el barrio República Argentina, de lunes a viernes, desde las 8 horas de la mañana, y los turnos se otorgan de manera presencial, en el mismo lugar donde se lleva a cabo el operativo, de lunes a jueves, de 9 a 12 horas.

“Realizamos alrededor de 90 castraciones por día, ya que para cumplir nuestro objetivo, que es lograr el equilibrio poblacional, es necesario alcanzar esa cantidad y, gracias a este programa, en gran parte de la ciudad ya casi no quedan animales comunitarios sin castrar en la vía pública. Lo que sucede es que muchas veces la gente no castra a sus animales y después se dan cuenta que, generalmente por cuestiones económicas, no puede hacerse cargo de todos ellos y por esa razón nosotros recorremos todos los barrios realizando estos operativos de castraciones totalmente gratuitos”, concluyó “Kita” Segovia.