La única verdad es la realidad

La sociedad de nuestros días ha naturalizado el hecho de confundir la ficción con la realidad, la mentira con la verdad. La opinión publicada invade escandalosa e inescrupulosamente el inconsciente colectivo a través de las noticias falsas , que se toman como verdaderas.

No obstante a padecer el libertinaje informático, agradezco a todos los que me conocen tal cual como soy, por todos los llamados y mensajes de solidaridad que recibí ante los ataques mediáticos anónimos y cobardes que aparecen sobre mi persona en las redes sociales.

Quien tenga algo en contra mío, que me acusen ante la Justicia y presenten las pruebas correspondientes.

Y a quienes me dan su auténtica amistad y cariños sepan que estoy bien, como siempre, con el espíritu en alto y que cuanto más me ataquen de la única forma que aprendí a defenderme es con más trabajo y más compromiso con la gente, a quien un día juré servir, hace casi cincuenta años cuando empecé a ejercer mi profesión.

Tengo la satisfacción de decir que soy el fruto de la inversión de la educación pública de mi provincia y de mi país. Qué estuve en muchos países del mundo no de paseo sino realizando especializaciones siempre a través de becas del estado argentino. Por eso siento el deber de ser agradecido con mi mi pueblo que a través de sus impuestos invirtieron en mi capacitación.

Nunca olvido, ni me avergüenzo de mis orígenes, de cuando vivía a orillas de la Laguna de los Indios, donde me solía bañar, cuando todavía no estaba tan contaminada. Aún cuando tuve la oportunidad de participar de las grandes ligas de la política nacional y de ser protagonista, sin perder mi identidad de formoseño, en la política de la provincia de Buenos Aires, hoy debo decir con orgullo y satisfacción que mi mayor privilegio es trabajar para mi provincia, aunque tardé cuarenta y cinco años en volver, para acompañar un proyecto provincial que desde joven soñé y que desde hace 27 años lleva adelante el gobierno Justicialista del Dr. Gildo Infran.

Soy consciente que muchos me acusaran de “chupa medias” y de obsecuente, pero quienes me conocen saben que no poseo más fortuna que el reconocimiento y el cariño de la gente a quien humildemente trato de servir con mi oficio.

No tengo propiedades, no tengo dinero en el exterior, nunca especulé ni fugué divisas, vivo bien, pero alquilando una propiedad. Tengo deudas de préstamos en el banco que afortunadamente voy honrando mes a mes con mi sueldo, como cualquier ciudadano que se esfuerza y trabaja.

Los que me critican y los que me conocen quiero que sepan que jamás voy a renunciar a mis ideales de Justicia Social. Independencia Económica y Soberanía Política y que jamás trabajé por el dinero para enriquecerme materialmente, sino por ser leal a mis principios y mis ideales.

Mis más grandes abrazos a los que me dan sus cariños y a quienes me critican, porque la suma de ambos me fortalecen.

Dr. Hugo Bareiro

Médico