UNaF: Denuncian continuos intentos de Parmetler de “avasallar” la gestión en la FRN

La ingeniera Ilda Villalba, decana de la Facultad de Recursos Naturales (FRN) de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), denunció que a través de resoluciones arbitrarias el rector Augusto Parmetler le quitó áreas fundamentales a la unidad académica, como Control Lechero, el Vivero y Piscicultura, por cuestiones políticas y para “avasallar” su gestión.

En declaraciones recogidas por AGENFOR, dijo que “asumí como decana en septiembre del año pasado y empecé con varias trabas, como las elecciones truchas que se hicieron y obligaron a que esas personas luego conformen el Consejo Superior y el Directivo”.

En ese sentido, sostuvo que “con la decana de Ciencias de la Salud, la licenciada Liliana Martínez, estamos poniendo oposición a esta gestión y por eso nos atacan. Cada unidad académica tiene su autonomía, entonces ante ello Parmetler saca resoluciones y avasalla”.

A modo de ejemplo, contó que “hace unos días sacó una resolución y eliminó el Laboratorio de Ordenamiento de Montes que depende de la FRN y es esencial para la acreditación de la carrera de Ingeniería Forestal y puso un Instituto de Arte”.

En este punto, aclaró que “nadie niega que el arte es importante, pero nos elimina el Instituto de Montes y también por resolución nos sacó el Vivero, que nos sirve para la acreditación, cuando este año entramos en la acreditación de las tres Ingenierías”.

“El objetivo de Parmetler era sacarnos gente de la FRN. Entonces, la lleva a depender de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, que estaba a cargo de Rafael Olmedo”, explicó, agregando que igual situación se dio con las áreas de Control Lechero y Piscicultura que también dependían de la Facultad y ahora pasaron a la órbita del Rectorado.

Avanzó diciendo que “en el módulo de la Facultad nos metió un área de Vinculación Tecnológica y la Secretaría de Asuntos Estudiantiles que dependen de Rectorado, al igual que el Instituto del Arte”, agregando que “este miércoles, la agrupación Línea Azul que responde al Rector dejó en los pasillos al personal de limpieza; les sacó el espacio donde trabajaban y dejaban las herramientas de limpieza para dárselo a un centro de estudiantes”.

No obstante, manifestó que las denuncias correspondientes por estos hechos fueron realizadas ante la Policía Federal, la Justicia Federal y también en el Ministerio de Trabajo de la Nación.

“Sé que son capaces de cualquier cosa, pero dejar al personal no docente en esas condiciones, todos ahí en el pasillo, es totalmente inhumano”, repudió.

Ciclo 2022

A su vez, en el inicio del ciclo 2022, indicó que “estamos trabajando para la presencialidad plena”, pero manifestó que “los protocolos que se le presentaron al Rector todavía no tuvieron resolución”, al igual que otros pedidos que tienen que ver con mejoras del servicio eléctrico y de agua potable.

Todos estos planteos ante el Rectorado, que es el que centraliza el presupuesto, aún hoy no tienen respuesta, pese al inminente inicio de clases. Ante ello, la Decana entendió que Parmetler “no vive para la Universidad, está gestionando para otras cosas; académica e institucionalmente no le interesa nada”.

“Pero a todos les digo que no me voy a rendir. Nos entregaron los tres vehículos de la Facultad sin andar y de a poco vamos arreglándolos. Hace unos días los laboratorios no tenían agua ni luz, cuestiones que tuvimos que solucionar nosotros. Esos laboratorios fueron construidos por el Gobierno provincial e inaugurados por el gobernador Gildo Insfrán, de manera que gracias a él contamos con estos espacios y pudimos acreditar Ingeniería Civil, Forestal y Zootecnista”, recalcó.

Para finalizar, subrayó que “la Facultad de Recursos Naturales es la puerta de entrada al Modelo Formoseño. Por más que la UNaF sea una Universidad Nacional está inserta en la provincia, donde se debe responder a las necesidades”.