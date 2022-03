Recursos Humanos inició el ciclo de capacitación “Lengua y cultura guaraní”

Consistirá en ocho encuentros presenciales que se extenderán hasta el mes de mayo.

Este viernes 25, la subsecretaría de Recursos Humanos de la provincia, en articulación con el Ministerio de la Comunidad y la Coordinación de la modalidad de Educación Intercultural Bilingüe (EIB), dieron apertura al ciclo de capacitación “Lengua y cultura guaraní”, destinado a aquellos agentes estatales que trabajen con adultos mayores alojados en las diversas residencias que existen en Formosa.

Al respecto, AGENFOR conversó con la subsecretaria de Recursos Humanos, Gladis Mazza, quien brindó detalles acerca de esta actividad compuesta por ocho talleres consecutivos de dos horas y media, que se extenderá hasta el mes de mayo.

“Es una experiencia nueva para la Subsecretaría que no lo habíamos hecho hasta aquí y que nace de una demanda específicamente del Ministerio de la Comunidad, de las áreas de adultos mayores, que son las casas de las residencias que albergan adultos mayores en nuestra provincia”, indicó.

Y agregó: “La petición viene de la directora, porque su personal le requería poder tener conocimientos y competencias para comunicarse con los pacientes que están albergados en las residencias de adultos mayores y también con los familiares que van y dejan su adulto mayor en ese lugar”.

En ese marco, la funcionaria explicó que, en principio, capacitaron recurso humano desde fines del año pasado y articularon con el área de EIB del Ministerio de Cultura y Educación.

“EIB que tiene el programa de Educación Intercultural Bilingüe, que cuenta tanto con lenguas originarias como guaraní”, indicó; y expresó que “estamos muy contentos porque las personas van a tener la oportunidad de incorporar términos nuevos, comprender y también poder establecer una mejor comunicación”.

“Sabemos que cuando hay comunicación estamos también hablando de la dignificación de las personas, porque quien no es entendido se siente que no es valorado, que no está siendo integrado, que no está siendo recibido; y todas estas cuestiones son muy importantes para los adultos mayores, para sus familiares, pero también para el trabajador que necesita brindarle sus servicios”, manifestó.

Además, Mazza anticipó que ya asumieron el compromiso de llegar con esta propuesta a los agentes que se encuentran en el interior provincial, donde también hay residencias para adultos mayores y que no pudieron participar de esta capacitación, por diversos motivos.

“Así que es un camino que hemos iniciado y que seguramente nos va a llenar de mucha satisfacción, primeramente, porque sabemos que estamos contribuyendo a algo tan importante como mejorar la comunicación”, sentenció.

Por su parte, Adrián Aranda, coordinador de la modalidad de Educación Intercultural Bilingüe, precisó a este medio que durante los ocho encuentros se focalizará en brindar herramientas de manejo del idioma guaraní a las personas que trabajan con adultos mayores.

“Sabemos que es una necesidad, que puede dar una apertura hacia la comunicación que a veces hace falta para aquellas personas que tienen un dominio muy alto del guaraní y que necesitan poder hacerlo, entonces es una oportunidad de formación en servicio”, reiteró.

Asimismo, dijo que la capacitación está a cargo de profesores de lengua guaraní que trabajan dentro del área que tiene a su cargo y que, durante la cursada, se desarrollarán actividades presenciales de ejercitación “para aprender a hablar el guaraní yopará que conocemos y que escuchamos y que forma parte de la vida cotidiana de los formoseños”

“Y actividades también para llevar y poder realizar, de esta manera tendrán una formación integral práctica muy pragmática y pensada en las necesidades de comunicación que tienen las personas que trabajan con nuestros adultos mayores”, resaltó.

Por último, el responsable de EIB, detalló que son 30 personas las que serán capacitadas “para facilitar el trabajo del taller” pero con intenciones de ampliar hacia otros grupos humanos,

“Así que las expectativas son muchas, el desafío es grande y el compromiso de poder aportar herramientas para un mejor servicio del Estado hacia todas las personas y en particular con nuestros adultos mayores, es fundamental en este tiempo”, finalizó.