La guerra sacá lo peor...

Guerra, qué palabra ...... encierra tanto, como la miseria de los seres humanos ambiciosos, llenos de odio, con pocos argumentos lógicos y recurren a las armas, sin empatía con los que nada tienen que ver y solo quieren vivir en paz y ser felices. Eso es la guerra, una porquería que hace sentir poderosos a algunos miserables, por un pedazo de tierra, por gas, por petróleo, por cualquier estupidez.......menos el bienestar y el amor entre todos.

Muchos inocentemente mueren, ellos no. Muchos se quedan sin familia, ellos no. Muchos se quedan sin nada , ellos no.

Los medios...la prensa y algunos opinologos , buscan responsables y no se dan cuenta o no quieren reconocer, que responsables somos TODOS, si, todos.

Porque cambiamos los valores, sembramos envidia, usamos la violencia, endiosamos el dinero y nos volvimos miserablemente egoístas.

Nada cambiará si no aprendemos de una vez, a ser humildes, a ser felices con lo que podemos tener, a ser solidarios, a ser empaticos y tener el valor de enfrentar la vida que nos toca....sin joder ni lastimar a nadie.

Mi Dios es bueno, amoroso y justo.....pidamosle , supliquemosle, tenga misericordia y logremos la paz..

Marita Martínez

Militante por la Paz.