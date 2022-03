Filmus: “Es un orgullo estar en una provincia que hoy prioriza la ciencia y tecnología”

El responsable de la cartera científica y tecnológica expuso que Insfrán fue el primer gobernador en presentar un proyecto de esta área.





El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, participó junto al gobernador Gildo Insfrán de la firma de convenios de colaboración para avanzar en la creación de la primera fábrica de bioinsumos de Formosa, con una inversión superior a los 464 millones de pesos.

En esa oportunidad, el funcionario tomó la palabra y recordó cuando acompañó a Insfrán en la inauguración de un ciclo lectivo en la provincia cumpliendo su función como titular de la cartera educativa nacional.

“Es un orgullo estar en una provincia que priorizó la educación y hoy prioriza la ciencia y tecnología”, aseveró.

En esa línea, también indicó que hace pocos días compartieron con el gobernador el lanzamiento del Plan de Promoción de la Ciencia y la Tecnología para Pymes Innovadoras de la Agencia I+D+i en CABA, donde el presidente Alberto Fernández señaló que “el rasgo distintivo de este gobierno tiene que ser el apoyo al desarrollo científico-tecnológico”.

“La evolución de la humanidad fue pensada para que algunos concentren todo y otros no puedan acceder, la concentración del conocimiento es sin lugar a dudas la llave que determina quienes pueden decidir sobre el futuro de la humanidad, quizás nunca lo vivimos con tanta intensidad como con la pandemia, quienes tenía más conocimiento monopolizaban las vacunas y decidían quiénes vivián y quienes no”, explicó.

Y agregó: “Al principio en nuestro país tuvimos dificultades para poder acceder a barbijos con calidad tecnológica hasta los kits para poder diagnosticar el COVID; y nos criticaban porque teníamos poca capacidad de diagnósticos, aquellos países que concentraban todos los insumos, bienes y vacunas. La diferencia tiene que ver con la investigación científico-tecnológica, el desarrollo del conocimiento”.

En ese marco, el funcionario aseveró que Argentina cuenta con científicos en condiciones y “hemos logrado los barbijos que llamamos orgullosamente del CONICET, porque tiene aplicación de nano tecnología a industria textil, que nos permite tener un barbijo de alta calidad que no sólo cuida la salud, sino que produce dólares porque los exportamos como los kits de detección que se fabrican en el Chaco con colaboración de la Universidad Nacional de Buenos Aires”.

“Estamos en cuatro líneas de producción de vacunas propias, antes de fin de año tendremos por lo menos dos de esas vacunas para aplicar a nuestra población”, anticipó.

Además, Filmus resaltó que, “en pleno siglo XXI”, Argentina concentra el 80% de su ciencia y tecnología en la región metropolitana y central, mientras que el resto del país “lo mira de afuera”; por lo que consideró que “si no damos vuelta esa situación, está condenada a vivir simplemente de la explotación de materia prima”.

“Que genera trabajo para una pequeña parte de la producción, la oportunidad es sumarle a eso valor agregado a partir de la investigación científico tecnológica”, agregó.

En esa línea, el titular de la cartera científica contó que, cuando se votó la Ley de Financiamiento de la Ciencia y Técnica, se solicitó desde el Gobierno Nacional a los gobernadores que presenten sus proyectos sobre la temática.

Dicha normativa plantea un crecimiento del presupuesto que se destina al área, por lo que argumentó: “Nosotros habíamos llegado al 0,37% del PBI en ciencia y tecnología en 2015, el gobierno anterior bajó al 22%, casi la mitad, porque le da lo mismo comprar de afuera que fabricarlo acá, ahora estamos en el 0,31% y la ley plantea llegar al 1%, multiplicar por cuatro la inversión, pero establece que el 20% del crecimiento del presupuesto todos los años tiene que ser para un programa que se llama Federalización de la Ciencia”.

“El primer gobernador que reaccionó a ese tema fue Gildo, que nos presentó este proyecto que hoy nos estamos comprometiendo a financiar en la suma de más de 460 millones de pesos; y lo tengo que decir con total franqueza, él fue el gobernador que nos acompañó el otro día en el acto con Alberto (Fernández) y el primero que presentó su proyecto para que podamos financiarlo”, resaltó.

Y consideró que “tiene que ver en buena medida con dar vuelta esta situación, veníamos para acá y Gildo me mostraba el lugar donde Néstor Kirchner firmó en 2003 el compromiso de reparación histórica, yo recuerdo perfectamente porque históricamente Argentina le debe a su norte grande, particularmente a Formosa, muchísimo de su desarrollo y no invirtió casi nada en la recuperación de las potencialidades que tiene”.

“Este pequeño paso, que implica un aporte del ministerio a la mirada de desarrollo que viene incrementando la matriz productiva de la provincia Formosa, para nosotros es central porque es la dirección de lo que queremos plantear”, expresó.

Por último, Filmus señaló que el convenio firmado va a financiar la primera etapa de la fábrica de bioinsumos que fue “pensada para los pequeños productores, que no pueden acceder de otra manera si no está el Estado para resolverlo y que son los que el mercado no les da importancia”.

“Es el primero de una serie de convenios porque que en estos dos años que quedan adelante, me comprometo a venir personalmente ya que es un honor enorme estar aquí”, concluyó.