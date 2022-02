Para Mayans, es necesario conocer el detalle del acuerdo con el FMI para saber que clase de compromiso asumirá el país.

Buenos Aires, febrero14. – El jefe del bloque de senadoras y senadores nacionales del Frente de Todos, José Mayans, señaló hoy que es necesario conocer “el detalle del acuerdo con el FMI” para saber en qué tipo de “compromiso vamos a meter” a la República Argentina.“Necesitamos el detalle del acuerdo con el FMI, para saber en qué compromiso vamos a meter al país”, señaló el formoseño, antes de adelantar una posición de la bancada oficialista de la Cámara Alta sobre el entendimiento del Gobierno Nacional y el organismo internacional.No obstante, aclaró: “Yo no dudo de la buena fe del ministro (de Economía, Martín Guzmán), de (el negociador argentino Sergio) Chodos ni de la gestión que vienen realizando, pero para eso también estamos nosotros (los legisladores). El pueblo argentino ha votado representantes y espera que hagamos las cosas bien”.De esa manera, explicó los pasos que dará el bloque oficialista respecto al tema deuda. En ese sentido, indicó que, una vez que el ministerio de Economía le envié “el informe completo” del entendimiento con el FMI, lo podrá a “consideración de los integrantes del bloque” para su análisis. “Ahí vamos a tener que escucharnos entre todos, vamos a tener las distintas postura, porque tenemos que ser equilibrados y hacer lo mejor para la Argentina. Este país se merece otra cosa, no tener tantos sufrimientos”, reflexionó.En otro tramo de una entrevista realizada por El Destape Radio, Mayans contó que, en una charla mantenida días atrás con Chodos y otro integrante del equipo económico, expresó su parecer que era “conveniente” que el debate parlamentario del acuerdo por la deuda se iniciara por la Cámara de Diputados. Aunque aclaró que esa decisión depende del Poder Ejecutivo.En otro orden de cosas, confirmó que mañana mantendrá un encuentro con representantes de la oposición parlamentaria macrista-radical “para ver el tema de las comisiones bicamerales y unicamerales”, sobre todo en lo referido a las autoridades de las mismas. Y reseñó que, durante todo el año anterior, el trabajo de la oposición fue “no dar quorum”. Recordó que, cuando se trató la reforma del impuesto de bienes personales que beneficiaba a un universo de un millón setecientos mil contribuyentes, la oposición no bajó al recinto. Y su correlato en la Cámara Baja fue dejar al Gobierno Nacional sin Presupuesto para el 2022.El senador peronista por Formosa remarcó que el nivel de endeudamiento contraído por el gobierno de Mauricio Macri fue “verdaderamente desastroso para el país”. “Dejó una deuda de 320.000 millones de dólares y una proyección de cien mil millones de dólares de intereses. La deuda con el FMI es una parte de la deuda, no es la deuda completa, pero tiene una serie de exigencias que no tienen otros organismos internacionales”, detalló.Explicó que, entre los requisitos planteados por el fondo y conocidos hasta el momento, hay límites a las funciones del Banco Central, restricciones al déficit fiscal, incluye aumento de tarifas y elevación de las tasas de interés. “Hay que ver cómo impacta todo eso en la economía”, opinó.Sin embargo, destacó que desde la Cartera de Economía se tienen “muchas esperanzas con el tema del crecimiento” productivo del país, pero planteó dudas sobre los efectos de “las pautas que ahora pone el FMI, y que no le puso al gobierno de Macri. Nos deja dos cuotas de casi veinte mil millones de dólares, compromisos que la Argentina no puede afrontar”, remarcó. E insistió: “Para poder resolver la situación en plena pandemia, la Argentina necesita tiempo”.Además, indicó que la deuda es “ilegítima, ilegal, no pasó por el Congreso y tampoco cumplió con los requisitos que el FMI exige. Es una plata que deberán pagar el enfermero, el taxista, el jubilado, el que hace música, el que hace teatro, todos debemos pagar por la ineptitud y la impericia del gobierno de Macri”, completó.