La Defensoría del Pueblo espera que la municipalidad Clorinda exija a frigorífico EIA

El Defensor del Pueblo Dr. José Leonardo Gialluca, manifestó que esperamos que el Poder Ejecutivo Municipal o el Concejo Deliberante, exijan al único Frigorífico de la Ciudad de Clorinda, a que lleve adelante, el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental, conforme fuera INTIMADO ya en el año 2019 y también en el presente año 2022, sin que dé respuestas a las Autoridades Competentes del Ministerio de la Producción y Ambiente (Subsecretaría de Ordenamiento y Calidad Ambiental) y menos aún a la UPCA en relación a las normativas del Código de Aguas. Gialluca, señaló, que el Apoderado Legal del Frigorífico Dr. Gregorio Fiant, se apersono por ante el organismo de la Constitución Provincial y se comprometió a realizar todas las gestiones necesarias para estar de acuerdo a derecho. En dicha oportunidad, se le hizo conocer, que el EIA debería habérsele exigido al momento de su habitación, pero que, somos respetuosos de las decisiones de Policía Municipal, sin olvidarnos nunca de que las Autoridades Competentes Provinciales, exigirán, que no contaminen el ambiente y menos se constituyan en un peligro para la salud de los vecinos. Hemos quedado a la espera de lo que haga el Frigorífico y el Concejo Deliberante ahora, pues todas las empresas sin excepción deben tener y renovar anualmente o semestralmente, los EIA, para conocer si funcionan adecuadamente. Sabemos, que, por mes, faenan miles de animales, donde la mayoría son vendidos al exterior. Esto implica que están dándole mano de obra a muchos formoseños y ello para nosotros es muy importante. También el aprovechamiento de " toda la vaca”, pues nada queda en el frigorífico, todo es comercializado y es aquí donde sus dueños o responsables deben invertir en más y mejores instalaciones que sean amigables con el ambiente y también que no se dañe la salud o integridad psicofísica de los vecinos. Por último, Gialluca, aclaró, que aquí no vamos a permitir que se "metan intereses políticos de sectores, pues está de por medio la vida y la salud de la gente”. Así que el funcionario provincial, concluyó que vamos a continuar trabajando a favor de los vecinos y nos vamos a reunir con ellos, cuando tengamos, toda la documentación necesaria que nos garantice, la calidad de vida de los mismos.