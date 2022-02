Abogado formoseño denunció el hackeo de su lista de contactos telefónicos

“Al hackear mi WhatsApp le escriben a todos mis contactos desde otro teléfono y le piden dinero o que quieren cambiar dólares.

Un joven abogado del foro local, en el área Delitos Informáticos, denunció este sábado el hackeo de su lista de contactos de teléfono móvil y advierte a todos a rechazar cualquier tipo de pedido que llegue en su nombre.

Alejandro contó a este medio que en las últimas horas, muchos de sus contactos recibieron un mensaje a través de whatsapp, supuestamente suyo que preguntaba si deseaba adquirir dólares y que había cambiado su número de celular.

Queda claro que sus allegados, sorprendidos por situaciones similares, se contactaron con el letrado preguntando si el mensaje recibido era verídico, al que el joven respondió que de ninguna manera.

A partir de ese momento, la víctima de estafa virtual alertó en redes sociales y también a través de la misma mensajería que no se trataba de él, sino que intentaba ser una estafa.

El mensaje

No cambie mi celular ! Sigue siendo este mi número ! Me jakearon mi lista de contactos y se hacen pasar por mi ! No vendo dólares ! ! Disculpen la molestia !