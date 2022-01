Un extranjero alquilo un vehículo y terminó vendiéndolo; la Policía lo recuperó

Luego de varias semanas de investigación efectuada por personal de la Sección Motorizada Alacrán, secuestraron un automóvil que fue alquilado a un extranjero. El sujeto no sólo no lo devolvió, sino que además lo vendió por una importante suma de dinero a un formoseño. El caso se conoció el primero de enero, cuando un hombre denunció en la Comisaría Sexta que el 16 de diciembre del año 2021 le alquilo un inmueble temporario a un hombre que según refirió era oriundo de la provincia de Corrientes. También consignó en su denuncia que al día siguiente también le alquiló un automóvil Peugeot 208, entregándole todas las documentaciones para que pueda circular. Posteriormente a ello, el denunciante se ausentó de la ciudad con motivo de las fiestas de fin de año. Ante reiterados reclamos para que efectivice el pago del alquiler del vehículo y el inmueble, no obtuvo respuesta. Cuando regreso a su casa, advirtió que el hombre se retiró del alquiler sin que pueda ubicarlo ni siquiera por teléfono. Por el caso se inició una causa judicial por el delito de Estafa, dándose intervención al Juzgado de Instrucción y Correccional N° 6 de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia, solicitándose colaboración a todas las dependencias policiales de la provincia para lograr el secuestro y detención.

La fuerza provincial dispuso un importante operativo en puntos estratégicos de esta ciudad, como así la exhaustiva investigación del caso, sumando al trabajo a la Sección Motorizada Alacrán, dependiente del Comando Radioeléctrico Policial. Policía de la Provincia de Formosa Departamento Secretaría General “División Relaciones Policiales” Durante varios días se realizaron relevamientos en la ciudad, siendo alertados por personal del Destacamento Costanera que el vehículo fue interceptado en el Paseo Constanero Vuelta Fermosa, solicitando la presencia del personal de la sección Motorizada Alacrán.

Cuando identificaron al conductor, se trataba de otra persona la que conducía el rodado, no el que lo alquiló. Según comentó el conductor, adquirió recientemente el automóvil por la suma de 600.000 pesos en efectivo. Conforme las características aportadas del vendedor, se trata de la misma persona que lo alquiló. Bajo formalidades legales se secuestró el rodado, con la cédula de identificación, el título de propiedad y un 08 firmado; en tanto el segunda damnificado también realizó la denuncia de lo sucedido. A través de un minucioso trabajo realizado por el grupo Alacrán, se pudo establecer la identidad del sujeto involucrado en el caso, quien resultó ser de nacionalidad Chilena y tiene antecedentes por idénticos delitos. La investigación continúa dar con el hombre implicado en la causa, quien se encuentra plenamente identificado.