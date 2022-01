Los vacunatorios fijos continúan inoculando a demanda en toda la provincia

Resaltaron la “fuerte” campaña de concientización para alcanzar la mayor cobertura en todo el territorio y el avance de la provincia en ese sentido.

En diálogo con AGENFOR, la responsable de los vacunatorios fijos de capital, Claudia Ramírez, sostuvo que continúan inoculando a demanda en toda la provincia, de lunes a sábado en el horario de 8 a 20 horas, con todas las vacunas disponibles en el país.

“Seguimos en este arduo trabajo que comenzó con las campañas, en capital y en cada punto de la provincia, para después avanzar con los vacunatorios fijos en vistas a la cobertura que tiene la provincia”, indico.

En ese sentido, la profesional manifestó que “continuamos trabajando de la misma manera” con las personas que “tomaron consciencia de la situación y de que la única forma de prevenir los cuadros graves de esta enfermedad es con la vacunación”.

“Ahí empezamos a tener un poco más de primeras dosis de indecisos o personas que no pudieron concurrir antes a pesar del abanico de oportunidades que el gobierno decidió poner para la vacunación”, explicó.

Y resaltó la “fuerte campaña” de vacunación que llevó adelante el sistema sanitario provincial desde sus inicios y que quedó evidenciado “en las largas filas que teníamos”, sobre todo en las épocas cercanas a las fiestas de fin de año, donde concurrieron niños, adolescentes y adultos.

“También personas que venían de otra provincia, que al estar nosotros más adelantados sobre todo en terceras dosis, aprovechaban para vacunarse acá en Formosa”, señaló; y agregó: “Ahora estamos teniendo más niños que están viniendo, pero como nosotros lo venimos viendo desde un principio no tenemos una mayor modificación y es lo esperable al tener la cobertura que tenemos”.

Por otro lado, Ramírez detalló que manejan “alrededor de 2500 a 3000” aplicaciones y endilgó este número al resultado de “todo lo que se vino trabajando en este tiempo y sabiendo que por una decisión del gobernador tenemos vacunatorios fijos en los principales puntos de la provincia”.

“Y a su vez, se siguen haciendo campañas en otros lugares de la provincia que van a vacunar, sobre todo en busca de aquella persona que en algún momento no lo pudo hacer o no estaba decidido a hacerlo”, remarcó.

Además, la encargada del área, desmintió que haya vacunas que se estén terminado y ratificó: “no hay problemas de vacunas en la provincia ni el país”.

“Por ahí puede haber una u otra vacuna que en determinado momento no pueda haber, pero es una cuestión de los fabricantes, los laboratorios que no entregan, pero sabemos que las combinaciones de vacunas se ampliaron, se hicieron nuevos estudios y se pueden combinar otras vacunas que no las teníamos antes, como la Sputnik V, su primer y segundo componente, se puede aplicar como dosis de refuerzo”, fundamentó.

Por último, Ramírez se refirió a la aplicación de una cuarta dosis de refuerzo y aclaró que “en el país aún no anunciaron de forma oficial”, sino que “hoy en día es la tercera dosis”, pero anticipó que, “en el caso de que hubiera una cuarta, seguramente se pondrá”.

“Formosa ya tiene las tres dosis, estamos muy avanzados en eso, deben quedar pocos sin vacunar, pero por eso seguimos con esta campaña, yendo al interior, con los vacunatorios fijos y así vamos a estar en los once lugares de capital donde se están aplicando, para que no existan barreras para no vacunarse”, concluyó.