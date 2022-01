El bloque FDT del Senado respalda los dichos de Di Tulio sobre Conte Grand y reitera su repudio contra la mesa judicial de Macri y Vidal

El bloque de senadoras y senadores nacionales del Frente de Todos ratifica su repudio contra el armado de un aparato estatal de persecución a gremialistas pergeñado por el gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal, en línea con la mesa judicial del macrismo urdida a nivel nacional durante la gestión anterior.Asimismo, expresa su preocupación ante la difusión de un comunicado del Consejo Federal de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal, en defensa del Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, en el que se han incluido entre sus firmantes a funcionarios judiciales que no habían expresado su consentimiento para ello, lo cual vulnera el principio de institucionalidad que se pretende defender.En el referido comunicado, además, se cuestionó las opiniones de la senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, la compañera Juliana Di Tullio, quien reclamó el juicio político contra Conte Grand por su presunta vinculación con el armado de causas judiciales contra sindicalistas de la provincia, tal como se desprende del video donde aparecen dos ex ministros y un subsecretario del gobierno de María Eugenia Vidal, tres ex altos funcionarios nacionales de la AFI, un senador provincial macrista, el actual intendente de La Plata, Julio Garro, y empresarios del ramo de la construcción.En esas imágenes, se pudo ver y escuchar al ex ministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas expresar su deseo de contar con una Gestapo para acabar con el sindicalismo; y, también, dejó en claro la decisión del gobierno de Vidal de avanzar en el armado de causas penales contra sindicalistas con el fin de meterlos presos. Situación que, hasta ahora, sólo mereció el llamativo y cómplice silencio por parte de la oposición macrista-radical.La bancada oficialista de la Cámara Alta reitera, además, su respaldo a la declaración de repudio contra los dichos Villegas, aprobada el miércoles pasado por unanimidad en la última sesión del año 2021 del Senado.Tal como se mencionó más arriba, en el video, el entonces ministro de Trabajo decía contar, además, con el visto bueno del procurador, así como de jueces y fiscales para avanzar con la decisión política de establecer una mesa operativa para el armado ilegal de causas judiciales y terminar así con las organizaciones sindicales en la provincia de Buenos Aires. Esta afirmación dada por el propio Villegas, tampoco fue desmentida ni rechazada ni repudiada por el Procurador Conte Grand.Sin embargo, esto parece molestar poco a los autores del referido comunicado, a quienes sí parece preocuparles los dichos de la senadora Di Tullio. No obstante, hoy, se conocieron expresiones de distintos procuradores provinciales que aseguraron no haber acompañado el texto difundido. Pero para los autores de la declaración pareció tener poco importancia el detalle.En el mismo texto se postula y reclama “moderación” a la política en virtud de la institucionalidad. Pero, precisamente, moderación es lo que les faltó a los integrantes de los tres poderes del Estado que participaron de un aparato de persecución contra dirigentes políticos y gremiales.No puede quedar duda: lo que lesiona, en modo directo, el normal funcionamiento de las instituciones y constituye una verdadera afectación de la sana convivencia institucional y del respeto por la división de poderes, es la existencia de una mesa judicial con objetivos absolutamente incompatibles con el estado de derecho.Reafirmamos nuestro pleno compromiso con el resguardo de la institucionalidad democrática de la Argentina. La autonomía e independencia del Poder Judicial deben ser respetadas en todo momento. Por eso, creemos que la existencia de una mesa judicial no puede ni debe ser tolerada por quienes tenemos responsabilidades institucionales.Invitamos a la reflexión a quienes, arguyendo una supuesta defensa de la institucionalidad, incluyeron como firmantes de un documento a quienes no habían expresado su voluntad de hacerlo.

Anabel Fernández Sagasti

Vicepresidenta del Bloque de Senadores y Senadoras del Frente de Todos

José M. Mayans

Presidente del Bloque de Senadores y Senadoras del Frente de Todos