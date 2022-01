Conductora de un programa de radio, un concejal y abogados protagonizaron incidentes en una comisaria.

Altaneros y prepotentes, la conductora de un programa de radio, un concejal y dos abogados del fueron local, ingresaron a la comisaria Cuarta exigiendo el número de expediente de una denuncia radicada por una mujer. Lo llamativo del caso es que ninguno de ellos quiso identificarse como corresponde hacerlo a todo funcionario y más aún si se tratara del representante legal de la denunciante.

El mediático episodio se dio alrededor de las 17.00 horas de este viernes, cuando cuatro personas ingresaron prepotentemente a la guardia de prevención de la Seccional Cuarta, exigiendo la entrega del número de expediente de la denuncia radicada por una mujer días atrás relacionado a la tenencia de su hijo, donde una de esas personas manifestó ser “periodista” de una FM de esta ciudad, sin exhibir el carnet o identificación que la acreditara como tal, realizando filmaciones de todo el lugar y de los efectivos que les atendió, en tanto que las otras tres personas solo manifestaban que eran abogados, quienes tampoco se identificaron como tales, solo gritaban y exigían el número de expediente de una denuncia, alterando con ello la tranquilidad del sitio habiendo otras personas realizando trámites legales en la dependencia quienes se mostraron sorprendidos por dicha situación.

Ante dicha situación, la supervisora de turno de la Seccional Cuarta, dialogó con los mismos, explicándoseles al no saber de quienes se trataban y máxime aún que ninguno quiso identificarse como tiene que hacerlo todo funcionario o patrocinante legal, dicha información no se la pueden brindar a extraños sin saber si se tratan o no de las personas que dicen ser, ante lo cual los abogados se identificaron pudiendo obtener de esa manera lo que habían solicitado.

En sede policial se iniciaron las actuaciones pertinentes con intervención del juzgado de Paz de turno.