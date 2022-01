Buscan dar con las perturbaciones que producen los colapsos energéticos y afectan a la provincia a pesar de las inversiones realizadas

En la primera reunión del Comité de Emergencia se analizaron diferentes ejes y buscan dar respuestas a las perturbaciones en la energía que afectaron a las provincias del NEA, durante la ola de calor.

El pasado 25 de enero, se llevó a cabo la primera reunión del Comité de Emergencia con el fin de elaborar un estudio sobre el flujo de provisión del servicio energético y así determinar dónde se encuentran las perturbaciones que están afectando el sistema eléctrico de las provincias del NEA; la creación del mismo fue solicitado al Subsecretario de Energía de la Nación, Federico Basualdo.

El Gerente de REFSA, el Ingeniero Benjamín Villalba se refirió a este encuentro y señaló: "Queríamos informarles de la problemática que se está planteando en el norte argentino, en especial Chaco, Corrientes y Formosa”. Y, además, añadió: “Por esta razón, participamos de la reunión junto al operador a nivel nacional de CAMMESA, con la empresa responsable del transporte de alta tensión, TRANSENER, y la responsable del transporte regional, TRANSNEA".

En las últimas semanas, se vivió una ola de calor agobiante que afectó al centro y norte del país con temperaturas que superaron los 40°, siendo necesario el prolongado uso de artefactos de refrigeración, algo casi común en esta época en las provincias del norte. Por tal motivo, la empresa encargada de distribuir la energía en la provincia, se prepara con inversiones durante todo el año para que el servicio sea óptimo cuando más se necesite.

Sin embargo, se observaron picos de caída en la provisión de energía que afectaron a las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones varios días en el mismo rango horario, debido a que forman parte de un Sistema Interconectado Nacional. Por tanto, cualquier tipo de mal procedimiento o de cortocircuito en cualquiera de las distribuidoras que están interconectadas al sistema nacional pueden producir un colapso, una bajada abrupta de tensión, y perturbaciones dentro del sistema de cada región. Estas caídas fuertes afectaron a más del 30% del abastecimiento de energía provocando que actúen los equipos de protección, lo que produce que algunos sectores se queden sin luz temporalmente.

Por esta razón, se hizo el pedido de la creación de este Comité a la Secretaría de Energía de la Nación al que se dio lugar. De esta manera, la junta está integrada por representantes de las distribuidoras de las cuatro provincias y por especialistas de la Compañia Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), la Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión (TRANSENER) y TRANSNEA, encargada de transportar la energía en el NEA.

En la primera reunión se abordaron diferentes ejes como ser las altas temperaturas mayores a 40° que se sostienen en el tiempo y generan demanda y consumos con récord históricos; los colapsos energéticos se dieron entre 13:00 h y 16:00 h en todas las provincias del NEA, no solo en una particular; los colapsos son del sistema, se dan en diferentes puntos del sistema interconectado; la sequía que generó múltiples incendios y que afectó a los sistemas eléctricos; y un pedido muy importante: se solicitó a las empresas de transporte de energía, TRANSENER S.A Y TRANSNEA S.A, que verifiquen las protecciones.

Con la participación de técnicos y especialistas se realizará un estudio y un análisis de ingeniería para detectar dónde está el problema de las perturbaciones. Y luego, con toda esa información se realizarán recomendaciones sobre cómo hay que proceder para compensar el desequilibrio y que no provoque colapsos en el sistema energético.

Según lo expresado por los profesionales, en 30 días se tendrían los resultados de los estudios y toda la información necesaria para realizar las acciones pertinentes para dar respuestas a este tipo de demandas.

Inversiones en la provincia y la ola de calor

Durante todo el año REFSA realiza inversiones en la provincia para esperar la época de mayor temperatura y que los usuarios puedan disfrutar de un servicio de energía eficiente cuando la demanda aumenta. Además, se realizan campañas sobre el uso de la energía en general, pero también, de cómo cuidar la energía en las épocas de mayor consumo.

Por otra parte, a nivel nacional también se llevan adelante inversiones y se reactivan obras que estuvieron paradas por la gestión anterior de gobierno, entre los años 2015 a 2019. Una de ellas es la reciente puesta en marcha de un electroducto de 500 kV de la Línea Extra Alta Tensión Rincón Santa María - Puesto Bastiani de la cual se abastece la Estación Transformadora Gran Formosa.

Sin embargo, hay diferentes actores que hablan de la falta de inversión y que según Villalba “lo hacen desde un total desconocimiento”. En ese marco, el gerente brindó detalles sobre la puesta en servicio y equipamiento de las inversiones más importantes en los últimos 10 años.

En primer lugar, en el año 2010, entró en servicio la línea de 500 mil voltios, con un transformador de 300 MVA (megavoltamperio). Asimismo, en 2019 se puso en marcha otro transformador 300 MVA.

A partir de ese momento, se fueron desarrollando las líneas de 132 mil voltios, interconectando y poniendo en servicio OCHO Estaciones Transformadoras (ET): ET de Mansilla con un transformador de 30 MVA; ET Formosa II con 2 transformadores de 30 MVA; ET de Formosa III (capital) con dos transformadores de 30 MVA; por la ruta provincial 1 la ET El Colorado con 132/33/13 kV con un transformador de 30 MVA; Por la ruta nacional 81: la ET Lomitas con 30 MVA y la ET Ingeniero Juárez con 15 MVA; por la ruta nacional 86 la ET Güemes con 30 MVA, ET Laguna Blanca con 30 MVA y la repotenciación de la estación transformadora de Clorinda con un nuevo transformador de 30 MVA. Se puso en servicio el primer anillo desde Clorinda pasando por Laguna Blanca llegando hasta Güemes y desde Güemes cerrando el anillo productivo en 132 mil voltios a Ibarreta.

“Las inversiones que se hicieron en el transcurso del año van acorde al crecimiento de nuestra demanda'', manifestó Benjamín Villalba.

Desde la empresa, también se sostuvo que “seguimos trabajando a favor de nuestros usuarios buscando soluciones”, al mismo tiempo que “continuamos con la repotenciación de Estaciones Transformadoras y nuevas líneas en todo el territorio provincial, realizando toda la logística en media y baja tensión para dar una respuesta óptima a esta demanda a la cual nos estamos enfrentando”.





“Las inversiones están hechas a lo largo de toda la provincia por eso creemos que acusar sin tener conocimiento es un acto de irresponsabilidad”, aseveró el responsable de REFSA.

Por último, invitó a usuarios a “conocer la situación en la que nos encontramos debido a que los colapsos que se presentaron en el último tiempo fueron a nivel nacional y a nivel regional del NEA”.

“Y por este motivo, comunicamos que estamos trabajando, en conjunto con las demás provincias del NEA y los especialistas, para encontrar una pronta solución”, concluyó.