El año 2021 estuvo plagado de inconvenientes y abusos hacia los consumidores y usuarios

-Continuaremos demandando previsibilidad en materia económica y social, como también mayores inversiones por parte de las empresas de comunicaciones y de las que brindan servicios públicos de manera que exista una equidad federal entre quienes vivimos en el Norte con los usuarios y consumidores de CABA-

Señaló el Organismo de la Constitución al 2021 como un año complejo para los usuarios y consumidores, con una situación epidemiológica aún vigente y donde las empresas monopólicas productoras de alimentos, medicamentos, indumentaria e insumos en general, “continúan abusando de sus posiciones dominantes, sin haber podido alcanzar un mínimo equilibrio entre los valores que se pagan a los productores y los precios que nos imponen en las góndolas, donde la cadena de comercialización continúa llena de intermediarios, que se quedan con el salario de los trabajadores, sin ningún esfuerzo y es por ello que la Ley de Góndolas debe ser realidad en cada supermercado y no una mera letra muerta y para ello está probado que solo la libertad de mercado no trae soluciones, por lo que, continuaremos pidiendo mayor intervención de los Estados Nacionales, Provinciales y Municipales para lograr un equilibrio que nos lleve a pagar precios justos y razonables, tanto en bienes como en servicios”.

En lo que respecta a la salud pública, señalaron que, “debemos convivir con grupos que aceptan una teoría negacionista del Covid/19 y por lo cual, el Defensor del Pueblo, afirmó que, es evidente que no solo la pandemia de coronavirus nos afecta, pues las sociedades no solo enferman de patologías causadas por agentes externos o cambios internos, muchas veces de causas desconocidas, sino que, la humanidad está enferma culturalmente en un estado deplorable, estulticia e insensatez a menudo guiados por otros incapaces de justificar las teorías que enarbolan como bandera, por lo cual, ser incauto o malvado, causa daño a otras personas y es aquí donde para las personas racionales y razonables, resulta complicado entender estos comportamientos”. Los reclamos formulados de manera virtual y la resolución de los mismos crecieron más de un 500 %. Los incrementos de precios de la canasta básica, la asistencia en materia sanitarias, las estafas virtuales, las denuncias contra bancos, financieras, casas de electrodomésticos, droguerías, supermercados, empresas de servicios públicos y obras sociales, ocuparon lugares preponderantes en el ranking de pedidos de intervención realizados a la Defensoría del Pueblo. En esta línea, se remarcó que, la mayoría de la población se plegó voluntariamente, durante el año 2021, a la continuidad de las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias, encaminadas a prevenir el contagio y la propagación del COVID-19. Sin perjuicio de lo cual no puede desconocerse que un grupo, minoritario, opuso una activa e incluso violenta resistencia a las acciones protectorias de la salubridad pública. Por otro lado, las personas han concurrido de manera masiva a solicitar asistencia en cuestiones de salud, debido a la situación sanitaria nacional de la cual nuestra Provincia no resultó ajena, requiriendo otorgamiento de turnos y realización de prácticas médicas en diversos nosocomios públicos y privados. Otro dato relevante de este 2021 es que los casos de “estafas virtuales” por diversos medios y utilizando todo tipo de recursos para el engaño, crecieron de una manera exponencial y, lamentablemente, todavía hay gente que no consulta previamente antes de realizar pagos de sumas de dinero o transferencias por ofertas tentadoras de todo tipo de bienes y servicios, motivo por el cual son víctimas de estafas, siendo muy dificultoso encontrar a los Ciberdelincuentes que una vez consumado el delito desaparecen. Los reclamos para la mejora en la calidad de la atención a clientes de los bancos también fueron recibidos y tramitados por la Defensoría del Pueblo, siendo, que estas entidades nunca adoptaron medidas de protección para los usuarios y continúan en deuda con los mismos. El Observatorio de Violencia de Género, tuvo una gran actividad, dado que, se incrementaron los diversos tipos de violencia en toda nuestra provincia y para ello se debe actuar con rapidez y coordinadamente de manera que la prevención siempre llegue antes que los hechos concretos, para poder así eliminar todo tipo de violencia de género, lo cual viene en camino a convertirse en otra grave pandemia.