Director del Hospital de Villa 213 instó a continuar con las medidas de prevención contra el COVID-19

El director del Hospital de Villa 213 Arturo Bravo pidió a la población no abandonar las medidas de prevención contra el COVID-19, al tiempo que informó sobre los casos que está atendiendo esa localidad desde principios de diciembre.

“Estamos atravesando un brote de contagios, el sábado 4 de diciembre detectamos el primero, al día de hoy llevamos diagnosticados cerca de 35 casos” subrayó el médico.

Aclaró que "hay muchas hipótesis sobre las que estamos trabajando porque necesitamos buscar la trazabilidad de los contagios para poder ir cerrando los contactos estrechos, aislar y evitar la propagación. No hay nada certero, no puedo asegurar de dónde vino, no me consta que haya sido por un viaje de chicos que vinieron de otro lado, pero sí se trabaja en muchas hipótesis” subrayó.

Consideró Bravo que “al estar los límites abiertos, no tenemos las restricciones que teníamos antes, nadie hace nada fuera de lo legal, por eso por ahí no quiero en mi persona como director del hospital estigmatizar ni un lugar, ni un viaje y mucho menos a algún paciente que esté con la enfermedad”.

Destacó que la situación actual es muy diferente al brote anterior, ya que hoy por hoy “tenemos las herramientas, como las ejemplares y magníficas jornadas de vacunación que se fueron llevando adelante en la provincia, que nos permiten tener a casi la mayoría de la población objetivo con tres dosis de vacuna”.

En ese marco dijo que si bien “viajar está permitido, siempre insto a la población que lo haga con el mayor de los cuidados”.

El médico puso en valor la importante inversión que llevó adelante el gobierno provincial, específicamente en el Hospital, dotándolo de mayor equipamiento para hacer frente a las atenciones que demanda esta contingencia, como por ejemplo en la sala de rayos X y el laboratorio de análisis clínicos para “hacer determinaciones que permitan tomar conductas más acertadas a tiempo, para que ningún paciente pase a cuadros más complicados de la enfermedad”.