SeTIC: prevención, afrontamiento e intervención del Grooming

El 13 de noviembre fue el Día Nacional de la Lucha contra el Grooming y uno de los organismos que trabaja para concientizar sobre esta problemática es la línea de acción de Redes Seguras del Servicio Técnico Interdisciplinario Central (Se.T.I.C), dependiente del ministerio de Cultura y Educación, brindando estrategias de prevención, afrontamiento e intervención ante los casos.

Ocupados y preocupados, este equipo de profesionales viene trabajando fuertemente en la concientización del buen uso de las redes sociales, estas herramientas útiles de comunicación pero que, al no ser utilizada de manera responsable y segura, pueden resultar riesgosas para nuestras niñas, niños y adolescentes.

Para prevenir esta práctica abusiva, desde el organismo, sostuvieron que es de vital importancia, tener en cuenta algunas consejos útiles, como: "no proporcionar imágenes o informaciones comprometedoras a nadie ni situar las mismas accesibles a terceros, preservar la seguridad del equipo informático y la confidencialidad de las contraseñas, mantener una actitud proactiva respecto a la privacidad, rechazar los mensajes de tipo sexual, no publicar fotos en sitios públicos, solo aceptar solicitudes de familiares y amigos conocidos en persona, no dar contraseñas, que sean siempre secretas y mantener el equipo seguro".

Asimismo, en el caso de afrontar alguna situación de Grooming, se hace fundamental, no ceder al chantaje en ningún caso, evaluar la certeza de la posesión de los elementos con los que se está siendo amenazado, limitar la capacidad de acción del acosador y pedir ayuda a una persona adulta de confianza, para de ese modo, intervenir, es decir, analizar en qué ilegalidades ha incurrido el acosador, buscar y recopilar pruebas para formular la denuncia penal.

¿Dónde hago la denuncia?

La misma debe efectuarse en las oficinas de Fiscalía de turno, sita en calle San Martín N° 641, tercer piso, en una comisaría o destacamento policial o en la Unidad de Atención a la Víctima y Testigos, ubicada en Brandsen N° 615 de la ciudad Capital.

"A las familias se les recomienda que construyan acuerdos de seguridad con las hijas y los hijos, como así también acuerdos acerca de cómo y cuándo utilizarán los dispositivos, interesarse sobre cuáles son las redes sociales que frecuenta tu hija/o, utilizar herramientas de control parental, observar los estados de ánimo de tu hija/o", concluyeron.