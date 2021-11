Se conmemora el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre

En homenaje al médico argentino Luis Agote, quien realizó la primera transfusión de sangre anticoagulada en el mundo.

El 9 de noviembre de 1914, el doctor Luis Agote, médico e investigador, llevó a cabo la primera transfusión de sangre anticoagulada, mediante el agregado de citrato de sodio, procedimiento efectuado en la ciudad de Buenos Aires en el Hospital Rawson.

Significó un aporte científico muy importante para la humanidad, produciendo una revolución en el campo de la medicina transfusional. Fue esencial para el desarrollo de los Bancos de Sangre y de toda la Hemoterapia, especialidad médica de vital importancia que permite hoy, realizar trasplantes y tratamientos de enfermedades complejas.

Dicho avance, hizo posible la conservación de la sangre en estado líquido con citrato de sodio y fue el punto de partida en todo el mundo para el desarrollo más importante hasta entonces conocido: el traspaso de sangre entre humanos, terapia que tantos miles de vidas permitió salvar desde entonces.

A partir del año 2004 fue promulgada La Ley Nacional 25.936, que instituyó a esta fecha como el Día Nacional del Donante Voluntario y Habitual de Sangre. Entre sus principales objetivos tiene: promover la Donación de Sangre Voluntaria y Habitual; abandonar el modelo de donación para reposición; fortalecer la seguridad transfusional y disponer de sangre suficiente para los integrantes de la comunidad que así lo requieran.

Formosa

Desde el Centro Provincial de Hemoterapia y el Programa Provincial Sangre Segura, dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano, consideran propicio este día para rendir homenaje a todas aquellas personas que de forma voluntaria, se acercan periódicamente a los bancos de sangres y postas de donación, dispuestos por el Sistema Público de Salud de la Provincia, para concretar su donación.

“Queremos agradecer a todos y a cada uno, por el valioso compromiso altruista que asumieron con sus semejantes y que se ve plasmado en la donación de sangre habitual y voluntaria que realizan. La sangre es un líquido irremplazable que solo se puede obtener cuando una persona decide donarle a otra, por lo tanto, la donación es un gesto solidario que no tiene par y que, a su vez, es capaz de salvar vidas”, enfatizaron en relación a este día conmemorativo.

Actividades

Durante esta mañana, de 7.30 a 12 horas, se estará realizando una colecta en el Banco de Sangre del Hospital de Alta Complejidad “Juan Domingo Perón”, donde funciona el Centro Provincial de Hemoterapia.

“Vamos a estar recibiendo a todas las personas que quieran donar, como una forma honrosa de festejar este día. Estaremos recibiendo a los donantes en el playón del estacionamiento cubierto que tiene acceso al banco de sangre, respetando y haciendo cumplir el protocolo de prevención COVID, con el refrigerio que ofrecemos, tanto a la entrada como a la salida de la donación”, comentaron sobre la agenda.

“Están invitadas también a participar, las instituciones amigas de la donación, que desde hace varios nos acompañan en la campaña con la captación y el aporte de donantes. Y los estaremos esperando, una vez más, a que se acerquen a hacer su donación voluntaria”, añadieron.

En tanto, señalaron que, paralelamente, estarán atendiendo a los donantes que asistan a hacer su donación dirigida “que vienen a donar para determinados pacientes”.

“Igualmente, todos los hospitales que conforman la Red Provincial de hemoterapia, de la capital y del interior, estarán hoy recibiendo a los donantes voluntarios que acudan a hacer su donación y agasajándolos merecidamente”, indicaron en el cierre.

Quienes deseen donar

Deben tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 Kg, sentirse bien de salud, no padecer enfermedades que se transmitan a través de la sangre -hepatitis, HIV/SIDA, Chagas- entre otras. No haber tenido relaciones sexuales de riesgo (sin protección) en el último año. Y no haberse realizado durante el último año cirugías, tatuajes, perforaciones o escarificaciones cutáneas.

Antes de la donación, se recomienda al donante desayunar normalmente, que no esté en ayunas y que ingiera, al menos, una pequeña cantidad de alimentos y abundante líquido (no alcohol). Asistir bien descansado, habiendo dormido por lo menos entre 6 y 8 horas.